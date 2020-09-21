Маркировка товаров в ЕАЭС: плюсы и минусы

По мнению экспертов, распространить эту процедуру на все страны евразийской «пятерки» будет непросто.

Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС, подписанное в феврале 2018 г., вступило в силу в марте прошлого года. По замыслу разработчиков, документ должен стать главным средством борьбы с контрабандой и «серым» импортом. Однако если при обороте дорогостоящих товаров такой метод показал свою эффективность (на примере пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха), то распространить его на продовольствие намного сложнее. Неслучайно Деловой совет ЕАЭС попросил ЕЭК пересмотреть подходы к введению маркировки (нанесению товарной информации).

Сегодня каждая страна ЕАЭС вправе ввести на своей территории маркировку любой группы товаров, что может отличаться от требований у других участников Союза. Но, как показывает практика, остальные государства евразийской «пятерки» также вынуждены принимать аналогичные меры, чтобы исключить сбои во взаимной торговле и защитить свои рынки от немаркированной продукции.

Пока для всех стран Евразийского союза действительна единая маркировка по одной товарной группе - «изделия из натурального меха». В то же время в самих государствах-членах эта процедура используется весьма активно. К примеру, в Беларуси, Казахстане и РФ обязательной маркировке и прослеживаемости подлежит подакцизная алкогольная и табачная продукция. В Беларуси, Кыргызстане и России - продукция животного происхождения, в Армении маркируются 42 группы товаров.

На заседаниях Совета ЕЭК 8 августа 2019 г. принято решение о маркировке на всей территории ЕАЭС обуви, а 18 ноября того же года - фотокамер, шин, духов и товаров легкой промышленности. Решения коллективного органа устанавливают для стран Союза формат кодов маркировки, состав описывающих товар данных и порядок обмена сведениями при трансграничном перемещении продукции, но при этом они имеют право самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки на своей территории.

Москва считает, что Россия больше других участников ЕАЭС страдает от контрафактной продукции. Таможенные службы государств-членов евразийской «пятерки» регулярно проводят мониторинг процесса перемещения товаров. Его результаты свидетельствуют, что данные по взаимному экспорту и импорту стран ЕАЭС с третьими государствами сильно отличаются.

Например, так называемая зеркальная статистика по товарам легкой промышленности, по информации Минпромторга России, в последние годы показывала, что объем неучтенного импорта из Китая по отдельным странам Союза достигал 80-90%. Такой дисбаланс, считают в Москве, может говорить о масштабах незаконного перетока товаров внутри Союза. Поскольку большая часть неучтенных партий действительно ввозится для последующей реализации на территории РФ как основного потребителя.

В ближайшее время российские власти готовы маркировать буквально всю продукцию. В этот перечень входят духи и туалетная вода, автомобильные шины и покрышки, одежда, постельное белье, фотоаппараты, ювелирные изделия и молочная продукция. К 2024 г. в России планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Нур-Султан не планировал массовое нанесение товарной информации, заявил в январе 2020 г. вице-министр финансов страны Руслан Енсебаев. По его словам, в этом нет смысла, поэтому в стране собираются внедрять электронную маркировку только для продукции, способной причинить вред здоровью покупателей либо имеющей высокую долю в теневой экономике. Но, как отмечали эксперты, российский подход заставит Казахстан быстро расширить перечень товаров, попадающих под е-маркировку.

По итогам заседания в Минске участники межправсовета ЕАЭС предложили решение, которое позволит избежать появления новых барьеров при введении маркировки товаров на территории Союза. ЕЭК также поручено разработать базовую технологическую организационную модель системы маркировки продукции, а при необходимости - с уточнением специфических особенностей, касающихся ее распространения на определенные группы товаров.

Межправсовет рекомендовал государствам евразийской «пятерки» при введении маркировки на своих территориях применять базовую модель для недопущения возникновения барьеров на рынке Союза, связанных с различными стандартами национальных систем. Коллегии ЕЭК поручено в IV квартале 2020 г. проинформировать совет комиссии о ходе разработки базовой модели и исполнении международных договоров и актов, составляющих право Союза.

В свою очередь государства-члены ЕАЭС должны уведомлять о намерении ввести у себя маркировку отдельных групп товаров не позднее чем за 9 месяцев до предполагаемой даты введения запрета на оборот таких немаркированных товаров на территориях стран Союза.

Премьерам евразийской «пятерки» 17 июля в Минске удалось найти компромиссный подход и в отношении маркировки «молочки», заявил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Так как РФ приняла решение о начале данной процедуры с 20 января 2021 г., то вся экспортируемая в страну продукция должна маркироваться специальными кодами, иначе будет считаться нелегальной. По его словам, стороны договорились о переходном периоде, который позволит оптимизировать решения, позволяющие сделать легальной молочную группу товаров на российском рынке.

Татьяна МАНЕНОК

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