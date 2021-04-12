Новый порядок контроля таможенной стоимости в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии 6 апреля внесла изменения в Положение, регулирующее эту процедуру.

В настоящее время углубленный контроль таможенной стоимости в ЕАЭС не проводится при повторяющихся поставках одних и тех же товаров при условии, что достоверность таможенной стоимости первой партии товаров была подтверждена. При этом до сих пор при такой процедуре таможенное декларирование всех партий товаров должно было осуществляться в одном таможенном органе.

Теперь ЕЭК сняла это ограничение. Как сообщается, учитывая развитие информационного взаимодействия таможенных органов, условие по необходимости таможенного декларирования всех партий товаров в одном таможенном органе не является необходимым.

Также внесены изменения в Порядок отложенного определения таможенной стоимости товаров. Как известно, возможность отложить определение точной величины таможенной стоимости предусмотрена пунктом 1 статьи 39 Таможенного кодекса ЕАЭС. Это позволяет импортерам уплачивать таможенные платежи исходя из реальной стоимости товара, не переходя к оценочным методам определения таможенной стоимости.

До сих пор возможность отложить определение точной величины таможенной стоимости была предусмотрена в трех случаях:

- если ввозимые на территорию Союза товары торгуются на международных товарных биржах и в контракте вместо фиксированной цены заложен алгоритм расчета в зависимости от биржевых котировок и индексов;

- если покупатель в качестве условия продажи ввозимых товаров должен произвести лицензионные и другие платежи, точный размер которых не установлен, но в договоре есть порядок их расчета;

- если условиями договора предусмотрено, что часть дохода (выручки), полученного в результате реализации товара, причитается продавцу, и при этом установлен порядок расчета этой части.

Теперь ЕЭК дополнила документ еще одним случаем, когда можно отложить определение точной величины таможенной стоимости, - если цена товара зависит от его качественных характеристик, которые определяются по результатам исследований или анализа товара, проводимых после его ввоза.

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