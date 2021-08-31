Стали известны промежуточные итоги работы белорусской экономики

Основной вывод: первое полугодие оказалось успешным благодаря благоприятным внешним условиям и росту промышленного производства.

«Во II квартале 2021 г. внешние условия функционирования экономики Республики Беларусь стали более благоприятными по сравнению с предыдущими периодами. В странах - основных торговых партнерах Республики Беларусь наблюдалось ускоренное восстановление деловой активности на фоне ослабления ограничений, вакцинации и повышения потребительского спроса» - говорится в аналитическом обозрении «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Объем валового внутреннего продукта в январе-июне 2021 г. в текущих ценах составил 78,9 млрд рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г. Рост реального ВВП произошел преимущественно за счет роста промышленного производства, которое обеспечило львиную долю прироста валового продукта. Во многом за счет этого сальдо внешней торговли товарами и услугами за 5 месяцев 2021 г. также сложилось положительным в размере 1 247,9 млн долларов (в январе-мае 2020-го положительное сальдо составляло 548,1 млн).

Доля отраслей в формировании ВВП Беларуси в 1-м полугодии 2021 г. (%)

Источник, Белстат

При этом в Нацбанке отмечают, что энергоемкость ВВП в январе-мае 2021 г. по отношению к январю-маю 2020 г. выросла на 9,4% (для сравнения: в январе-мае 2020 г. к аналогичному периоду 2019 г. наблюдалось снижение на 3%). Импортоемкость ВВП за текущий период также увеличилась на 12,4 процентного пункта и составила 68,4%.

Промышленное производство в январе-июне 2021 г. относительно января-июня 2020 г. в сопоставимых ценах выросло на 10,4%. Но, хотя за I полугодие 2021 г. запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 348,4 млн руб. (на 1 июля 2021 г. они составили 5,4 млрд руб.), их соотношение к среднемесячному объему производства снизилось. Оно составило 56,8% (в январе-июне 2020-го - 78,1%). А вот производство продукции сельского хозяйства в январе-июне 2021 г. по сравнению с январем-июнем 2020 г. в сопоставимых ценах снизилось на 0,3%.

В I полугодии 2021 г. отмечалось снижение инвестиций в основной капитал. Их объем составил 13,1 млрд рублей, или 92,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г. При этом инвестиции в строительно-монтажные работы снизились на 10%, а затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств - на 4,6%.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в I полугодии 2021 г. по сравнению с январем-июнем 2020 г. увеличился на 15% и составил 2 040,6 тыс. кв. м общей площади. А объем перевозок грузов транспортом - уменьшился на 1,3%, при этом перевозки железнодорожным транспортом выросли на 5,4%, а автомобильным - снизились на 6,1%.

Объем розничного товарооборота в январе-июне 2021 г. к I полугодию 2020 г. в сопоставимых ценах увеличился всего на 0,01%. Зато оптовый товарооборот за этот же период вырос на 9,5%, а товарооборот общественного питания - на 19,3%.

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