Экономика демонстрирует инерционный рост

Белстат обнародовал результаты работы основных отраслей по итогам III квартала.

Белорусская экономика в первом полугодии набрала настолько неплохие темпы, что даже в ухудшившихся условиях продолжает оставаться в плюсе, хотя уже и по инерции. Результаты III квартала в целом подтверждают прогнозы независимых экономистов, международных агентств и Евразийского банка развития о том, что темпы роста в годовом исчислении с каждым месяцем будут замедляться.

Данные Национального статистического комитета говорят о том, что за 9 месяцев 2021 г. белорусская экономика год к году увеличилась на 2,7%. За январь-август этот показатель составлял +3%. Т.е. реально в сентябре экономика уже «минусовала» - как считают аналитики ЕАБР, главным образом из-за сокращения на 13,7% сельскохозяйственного производства.

Объем промышленного производства продолжает оставаться одним из драйверов. По данным Белстата в январе-сентябре 2021 г. в текущих ценах он составил 111,1 млрд рублей, или 107,9% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2020 г. Хотя согласно данным ЕАБР этот рост постепенно снижается: +2,3% г/г в сентябре против 3,7 и 2,7% соответственно в августе и июле.

Оптовый товарооборот за 9 месяцев составил 94,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню января-сентября 2020 г. Розничная же торговля пока по-прежнему стагнирует: 43,6 млрд, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. Как считают аналитики Евразийского банка, на потребление товаров влияет замедление роста доходов населения и, возможно, очередная волна пандемии.

При этом в ЕАБР отмечают хорошую динамику в секторе информации и связи, где за 9 месяцев валовая добавленная стоимость увеличилась на 9,6% г/г. А вот динамика инвестиций (-9,1% г/г в сентябре), вероятно, является следствием повышенной неопределенности. Как говорят эксперты, сейчас главной интригой остается лишь то, сможет ли белорусская экономика по итогам года сохранить небольшой плюс на фоне растущих убытков, связанных с санкциями и замедлением темпов восстановления российской экономики, - нашего основного экспортного рынка.

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