Взаимная торговля в ЕАЭС может сократиться на 7-15%

Такой прогноз сделали аналитики Евразийского банка развития, исходя из динамики внутреннего спроса в Беларуси и России и снижения объемов производства в регионе.

По оценкам экспертов ЕАБР товарооборот в рамках ЕАЭС в 2022 году может сократиться на 7-15%. Основными причинами называют снижение внутреннего спроса в Беларуси и России и сокращение поставок на внешние рынки кооперационной продукции. Частично это является следствием введенных экономических санкций, сообщает официальный ТГ-канал банка.

Уже по итогам марта объем взаимной торговли в Союзе, по данным ЕАБР, составил 5,2 млрд долл., снизившись к марту 2021-го на 10,3%. Основной вклад в эту динамику внесло снижение товарооборота России с Беларусью и Казахстаном. А вот Армения на этом фоне, наоборот, увеличила свою долю в общем торговом обороте ЕАЭС до 2,5%.

Экономический спад в Беларуси подтвердили и в Белстате. Как сообщается, первая оценка валового внутреннего продукта страны за январь-апрель 2022 г. показала, что в текущих ценах он составил 57,4 млрд рублей, а в сопоставимых - 97,9% к уровню января-апреля 2021 г. (т.е. за 4 месяца составил «минус» 2,1%). По итогам I квартала сокращение ВВП к аналогичному периоду прошлого года оценивалось в 0,4%.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал одной из причин проблем в экономике снижение экспорта вследствие экономических санкций, введенных против Беларуси. В интервью телеканалу Al-Arabia он сообщил, что в результате экономических ограничений был заблокирован белорусский экспорт в страны ЕС и Северной Америки в объеме 16-18 млрд долл. в год.

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