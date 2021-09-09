Беларусь проигрывает конкуренцию российскому бизнесу

Товарооборот Беларуси и России составляет более половины объема взаимной торговли ЕАЭС. Но радоваться рано: наш импорт растет намного быстрее экспорта.

Как сообщил официальный Telegram-канал Евразийского банка развития (@eabr_bank), объем их взаимной торговли двух стран формирует свыше половины всего объема взаимной торговли ЕАЭС - 54,7% по данным за январь-июнь 2021 г. В деньгах он составляет 17,9 млрд долл. (+32,8% к аналогичному показателю прошлого года). Однако если экспорт России в Беларусь вырос на 41,7%, то из Беларуси в Россию - на 21,8%.

По данным ФТС России, прирост экспорта из России в Беларусь в основном обеспечили поставки нефти, черных металлов, пластмассы и изделия из них. Увеличение объемов белорусского экспорта в РФ главным образом было связано с поставками средств наземного транспорта, электрических машин и оборудования. По оценкам ЕАБР, даже с учетом снизившихся объемов экспорта нефти в Беларусь взаимная торговля превысит прошлогодний уровень не менее чем на 10%, составив около 34 млрд долл. по итогам 2021 г.

Что характерно - Беларусь начинает проигрывать в динамике даже на традиционно «своих» рынках. Например, взаимный товарооборот продукции АПК за I полугодие вырос на 7,8%, до 2,918 млрд долл. Как сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, в том числе, российский экспорт в Беларусь вырос на 15,5%, до 792,5 млн. И хотя белорусский экспорт в Россию все еще намного выше (вырос на 5,2%, до 2,1 млрд долл.), тенденция заметна

По данным «Агроэкспорта», за этот период Россия увеличила поставки в Беларусь семян рапса (на 38,5 млн долл.), жмыха и шрота из семян подсолнечника (на 15,6 млн), подсолнечного масла (на 13,4 млн). Снизился российский экспорт соевых бобов - на 31,5 млн долл., ячменя - на 10,6 млн, сахара - на 10,3 млн долл.

Одновременно Россия увеличила закупки в Беларуси сыра и творога (на 8,1%), рапсового масла (на 83,2%), соевых жмыха и шрота (на 29,3%), но снизила ввоз белорусского молока и сливок (на 21,9%) и мяса птицы (на 9,6%).

Такая динамика наблюдается уже давно. Так, в 2020 году объем взаимной торговли продукцией АПК между двумя странами, по сравнению с 2019-м, уменьшился на 1,2%, до 5,6 млрд долл. Но если экспорт России в Беларусь вырос на 2,2%, то импорт из Беларуси - снизился на 2,2%.

По оценке российских аграриев, потенциал российского экспорта продукции АПК в Беларусь составляет 2 млрд долл. Перспективными для себя россияне видят такие товарные группы, как кондитерские изделия, соевые бобы, подсолнечное масло, рыба и морепродукты, свинина, жмых, шрот и другая продукция.

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