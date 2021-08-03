Выход из Союзного государства обрушит ВВП Беларуси на 25%

Так считают российские эксперты - авторы доклада, подготовленного «Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко» к Форуму регионов Беларуси и России.

В общем этот документ не представляет собой ничего особенного с точки зрения аналитики. Это один из многочисленных пропагандистских трудов, которые сейчас достаточно популярны в России на фоне очередной «интеграционной волны». Тем не менее, некоторые цифры, характеризующие чисто экономическую зависимость Беларуси от российского рынка, приведенные в нем, представляют интерес.

По данным авторов доклада, в 2020 г. на долю России приходилось 47,9% всего товарооборота Беларуси, в том числе - 45,2% экспорта (в 2019 г. - 41,5%) и 50,2% импорта (в 2019 г. - 55,8%). Беларусь по итогам 2020 г. вошла в тройку крупнейших торговых партнеров России.

Экспорт белорусских товаров на российский рынок, по этим данным, в 2020 г. составил 13,1 млрд долл., превысив средний ежегодный уровень за последние 5 лет. По оценке российских экспертов, отрицательное торговое сальдо с Россией снизилось в 2,5 раза - до 3,2 млрд. долл. - за счет падения цен на энергоносители. При этом в докладе подчеркивается, что если вычесть из российского импорта в Беларусь нефть (21%, которая в основном перерабатывается для продажи за рубеж), то торговое сальдо с Россией становится положительным.

Для сравнения приводится объем экспорта в ЕС (2020 г.) - 4,7 млрд долл. и Китай - 0,8 млрд. А также подчеркивается, что по экспорту услуг в Россию Беларусь имеет чистый профицит в размере 1 млрд долл. в год.

В докладе также отмечается тесная финансовая интеграция двух стран. Например, тот факт, что инвестиции из России в реальный сектор экономики Беларуси (без банков) в 2020 г. составили 3,5 млрд долл. (41% от общего объема инвестиций в республику). А из Беларуси в Россию - 3,2 млрд долл. (66% от общего объема белорусских инвестиций). 25% активов банковского сектора Республики Беларусь обеспечены российским капиталом.

Кроме того авторы документа приводят данные Минфина Беларуси, согласно которым в 2021 г. на Россию приходится 57% внешнего госдолга Республики (10,7 млрд долл.), на Китай - 17% (3,2 млрд долл.), на западных кредиторов - 15% (2,9 млрд долл.).

Вероятно, исходя из этих данных, и делается вывод, что «по расчетам белорусских и российских экономистов, кооперация с Россией формирует более 50% ВВП Беларуси, отказ от Союзного государства приведет к одномоментному падению ВВП Беларуси на 25%».

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