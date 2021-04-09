Бюджет Союзного государства могут увеличить

Россия и Беларусь планируют значительно активизировать интеграционные процессы.

О необходимости изменить подходы в формировании и увеличить размер бюджета Союзного государства заявили в ходе видеоконференции «Союзное государство: открывая новые возможности» заместитель главы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой и госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

- Нужно увеличить эффективность союзных программ, увеличить финансирование бюджета Союзного государства. Нужны срочные корректировки в формирование и распределение бюджета. Исполнители союзных программ уже устали - бьют в колокола. Они упираются в бюрократию. И не могут осваивать бюджетные деньги, нужно разрубить узел махровой бюрократии за 2-3 месяца, - подчеркнул Д.Крутой.

По его словам, товарооборот в Союзном государстве стартовал с 5 млрд долл., и достиг 30 млрд, несмотря на пандемию. Рост товарооборота между странами в 6 раз говорит о том, что нужно продолжать и активизировать совместную работу. И большую роль в этом играет бюджет СГ, финансирование из которого помогло поддержать ряд отраслей в Беларуси и России, включая научные коллективы, позволило модернизировать многие производства. Напомним, что на 2021 год расходы бюджета Союзного государства запланированы в объеме 4 667,6 млн росс. рублей.

В свою очередь Д.Мезенцев заметил, что к формированию бюджета Союзного государства нужно отнестись внимательно и сделать из него эффективный рабочий механизм. «Надеюсь, что Совет министров Союзного государства откликнется на увеличение масштабов бюджета объединения», - заявил госсекретарь СГ.

В последнее время белорусские и российские власти заметно активизировали совместные экономические проекты. Одним из них стало подписание межправительственного соглашения о перевалке и перевозке белорусских нефтепродуктов через морские порты России. По данным вице-премьера РФ Алексея Оверчука, почти половина белорусского товарооборота (48,3%) приходится на Россию. Сегодня Беларусь для РФ является главным торговым партнером в СНГ и четвертым в мире. По итогам 2020 г. накопленные российские инвестиции в белорусскую экономику превысили 4 млрд долларов, а белорусские в РФ - 700 млн долларов.

Источник: sputnik.by

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