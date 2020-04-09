Окна возможностей

На Украине и в России планируется масштабная приватизация.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

На реализацию 11 совместных программ в бюджете СГ в наступающем году предусмотрено 3,2 млрд росс. руб.

Эти цифры озвучил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Среди проектов, над которыми совместно работают специалисты России и Беларуси, он выделил реабилитацию пострадавших на Чернобыльской АЭС. Сейчас в этом направлении будет осуществляться уже третья программа. Как известно, ранее по ней были построены 3 медицинских центра: в Гомельской области, Обнинске Московской области и Санкт-Петербурге.

В этом году в СГ появятся новые программы в сфере медицины, сельского хозяйства, космоса, а также в области создания технических средств предупреждения природных и техногенных катастроф. За счет союзного бюджета продолжится реконструкция мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и строительство Ржевского мемориала советскому солдату. А также - выполнение совместных программ в научной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и вопросах обеспечения безопасности. Всего на реализацию таких проектов в этом году будет потрачено более 85% союзного бюджета.

ЕАЭС

Коллегия ЕЭК продлила на 3 года срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов морепродуктов и рыбы.

Это предложение внесла Республика Беларусь, так как в нашей стране доля импорта таких товаров составляет 100%, и продукты питания, изготавливаемые на основе рыбы и морепродуктов, являются социально значимыми для республики.

Ранее в отношении моллюсков - кальмаров, осьминогов, мидий - уже действовали нулевые ставки. Это позволило Беларуси значительно повысить импорт этих морепродуктов и увеличить загрузку рыбоперерабатывающих предприятий по выпуску продукции с использованием моллюсков - на 11%, криля - на 4%, рыбного сурими - на 6%. При этом 85-95% конечной продукции, произведенной в нашей стране, поставлялось в Российскую Федерацию.

Россия согласилась с этим решением, так как импорт морепродуктов на территорию Союза осуществляется не из стран, в отношении которых действуют санкции. В основном это Чили (в среднем 40% импорта), Китай (34%) и Перу (около 16%).

УКРАИНА

Кабинет министров Украины утвердил Дорожную стратегию на 2020 г. с объемом финансирования в размере 2,7 млрд долл.

Как заявил, комментируя столь беспрецедентные затраты глава украинского правительства Алексей Гончарук: «Лоскутные ремонты должны отойти в прошлое. Зато будет комплексное качественное дорожное строительство».

По словам премьера, на текущий год в Дорожном фонде на ремонт и строительство дорог заложено более 66 млрд гривен. Из них 31,5 млрд выделено из государственного бюджета, еще 20,5 млрд предоставят международные организации. На эти деньги планируется построить и отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог. Чтобы понять, что это действительно много, достаточно сравнить эту цифру с прошлыми годами: в 2017-м в стране было восстановлено 1 065 км дорог, в 2018-м - 2 540 км, в 2019-м - 2 400 км.

Среди самых важных проектов: объездная дорога Львова, капитальный ремонт трассы Киев - Одесса, трассы Днепр - Николаев, Житомир - Черновцы и др. По словам главы «Укравтодора» Александра Кубракова, технический надзор за строительством и ремонтом приоритетных дорог будут осуществлять зарубежные компании.

В 2020 г. Украина планирует приватизировать более 300 объектов государственной собственности.

Как сообщается, уже в I квартале Фонд госимущества объявит около 200 аукционов. В первую очередь будут приватизированы убыточные предприятия. Однако в отличие от Беларуси украинцы выставят на продажу ряд действительно, лакомых активов.

Среди них: Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Херсонская ТЭЦ, Харьковоблэнерго, Николаевоблэнерго, Днепровская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Одесская ТЭЦ, Объединенная горно-химическая компания, угольная компания «Краснолиманская», заводы «Азовмаш», «Электротяжмаш», «Президент-Отель» и др.

Но самое интересное: правительство Украины планирует разрешить продажу 49% акций стратегических государственных предприятий. Таких как «Нафтогаз», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргаздобыча», «Укрзализныца», «Укрпошта» и ряд других. В прошлом году доля госсектора в экономике Украины составляла 12,2%.

АРМЕНИЯ

В этом году Армения потратит на строительство, ремонт и капитальную реконструкцию дорог столько же, сколько в 2018-2019 гг. вместе взятых.

На эти цели из государственного бюджета выделено 124,4 млрд драмов (около 260 млн долл.). В частности, на реализацию программы транспортного коридора «Север - Юг» будет направлено 52,4 млрд драмов, на восстановление городских дорог Гюмри - 9,2 млрд.

- До 2023 г. мы планируем осуществить средний и капремонт дорог межгосударственного и республиканского назначения протяженностью как минимум 2 500 км, не считая строительства в рамках инвестиционной программы транспортного коридора «Север-Юг», - заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Для сравнения: в 2019 г. на ремонт дорог межгосударственного и республиканского значения протяженностью 312 км Армения направила порядка 20 млрд драмов (около 41 млн долл.). В связи с этим министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян призвал зарубежные компании активнее участвовать в объявляемых в Армении тендерах.

РОССИЯ

В план по приватизации на 2020-2022 гг. включены 293 предприятия.

Среди них много крупных компаний: ВТБ, «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Росспиртпром», «Алмазювелирэкспорт», «Кизлярский коньячный завод» и др. В план также вошла аэропортовая инфраструктура. В отношении ряда таких компаний приватизация может произойти путем допэмиссии акций с целью совместить снижение доли государства с привлечением денег на развитие этих бизнесов.

В 2020-2022 гг. Россия рассчитывает ежегодно получать в федеральный бюджет по 3,6 млрд руб. за счет приватизации. Для этого предусмотрена продажа находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1 168 объектов иного имущества государственной казны. А к концу 2024 г. количество госкомпаний в России должно сократиться на 47% - до 797 организаций. Сейчас государство в лице Росимущества владеет более 1,5 тыс. рыночных компаний.