Стало известно содержание «интеграционных» программ Беларуси и России

Российские эксперты разобрались в планах по экономической интеграции двух стран, сроках их реализации и в том, каких изменений ожидать бизнесу.

Совет министров Союзного государства России и Беларуси 10 сентября одобрил 28 союзных программ - так называемую «дорожную карту» по интеграции экономик двух стран на ближайшие годы. Аналитики РБК оценили, что может поменяться в экономической жизни России и Беларуси, «если программы будут реализованы». Основной вывод: значительных перемен немного, и реализация договоренностей займет, как минимум, несколько лет.

Так, одна из подписанных программ подразумевает интеграцию в налоговой сфере, в том числе выработку общих принципов налогообложения по косвенным налогам, к которым относятся НДС и акцизы. То есть речь пока не идет о полной гармонизации налогового законодательства, а только той его части, которую проще администрировать. Хотя в Беларуси, как и в России, базовая ставка НДС составляет 20%, а для некоторых категорий товаров действуют нулевая и 10-процентная ставка, для услуг электросвязи в РБ введена ставка 25%, чего в России нет. Тем не менее, это решение в принципе выглядит выполнимым.

Единый нефтегазовый рынок, судя по всему, появится не скоро. Страны договорились к началу декабря 2023 года только определить основные принципы функционирования объединенного рынка газа и подписать договор об объединении рынков нефти и нефтепродуктов. То есть на обсуждение запланировано еще два года. Правда, накануне В.Путин заявил, что цена на российский газ для Беларуси в 2022 г. останется такой же, как и в 2021-м (128,5 долл. за 1 тыс. куб. м). Притом, что цены на газ в Европе на спотовых площадках временами достигали 700 долл. за 1 тыс. куб. м.

До декабря 2022 г. Банк России и Нацбанк Беларуси должны будут заключить соглашение о гармонизации денежно-кредитной политики. Что конкретно под этим подразумевается - не совсем понятно. Речи о создании единой валюты на территории двух стран не идет, кроме того российский Центробанк применяет инструменты таргетирования инфляции, а белорусский - монетарного таргетирования. Россияне надеются, что при единых подходах удастся установить одинаковую цель по инфляции, что упростит работу участникам ВЭД.

Интеграция на финансовых рынках подразумевает гармонизацию подходов к регулированию работы банков и других финансовых организаций и допуск на рынки друг друга банков и страховых компаний. Это важно, но реализовать будет непросто. Ведь хотя основные принципы финансовых систем - схожи, те же требования к достаточности капитала банков в Беларуси выше, чем в России (10% против российских 8%), в странах используются разные подходы к определению системно значимых банков, разные коэффициенты риска по кредитам и т.д.

Интеграция предполагает меры по унификации регулирования транспортного рынка: авиационного, железнодорожного, водного и автомобильного. Теоретически российские и белорусские авиакомпании будут платить по единым тарифам за аэропортовые и аэронавигационные услуги, автомобильные перевозчики - работать без «разрешений» и т.д. Это, безусловно, могут быть важные изменения, но белорусский Минтранс и БАМАП уже несколько лет пытаются добиться отмены разрешительного порядка на автомобильные перевозки, и оснований, что сейчас все быстро «разрулится», немного.

Единые требования в области регулирования торговли и общественного питания предусматривают гармонизацию законодательства в этой сфере. Здесь у нас тоже хватает различий. Например, в России ограничен размер вознаграждения, которое торговые сети могут брать с поставщиков продовольствия (так называемые ретробонусы) - до 5% от поставки. В Беларуси этого нет, а жалобы на сети от поставщиков звучат регулярно. В России порог на доминирование торговых сетей в отдельном регионе ограничен 25%, в Беларуси - 20%. Но, тем не менее, унифицировать большинство требований здесь реально. Было бы желание.

Россия и Беларусь договорились сформировать единую аграрную политику, сблизить законодательство в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией. В этом направлении, возможно, также удастся добиться какого-то прогресса достаточно быстро. Во-первых, многие технические регламенты уже унифицированы в рамках ЕАЭС. Во-вторых, системы прослеживаемости двух стран как в ветеринарном контроле, так и фитосанитарии, уже по сути созданы и обмениваются информацией. В-третьих, Беларусь заинтересована в этой области, так как Россия - важнейший для нас рынок. В 2020 году на долю РФ приходилось 74,4% белорусского экспорта сельхозпродукции и продовольствия в денежном выражении (4,3 млрд долл.).

Самый «обтекаемый» из интеграционных документов - программа «сближения макроэкономической политики». Страны договорились о «синхронизации стратегического управления» в части макроэкономической политики и официальной статистики. Российские эксперты считают, что процесс макроэкономической интеграции, вероятнее всего, будет носить формальный характер.

Действительно, пример Евросоюза показывает, что страны с разной структурой и объемом экономики в принципе могут проводить согласованную политику. «Но у Белоруссии особая экономическая модель с большой долей госсектора, а предоставление скрытых субсидий и преференций часто приводит к искажению макроэкономических условий на уровне целого государства», - считает эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Источник: РБК

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