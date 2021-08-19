В ЕАЭС распределили квоты на ввоз мяса в 2022 году

Как сообщается, это связано с ожидаемым превышением потребления ряда видов мясной продукции над производством, а также с требованиями ВТО.

Согласно прогнозу Евразийской экономической комиссии, в текущем году ожидается превышение объемов потребления над производством: для мяса крупного рогатого скота в размере 237,4 тыс. т, свинины - 34,9 тыс. т, мяса птицы - 281,3 тыс. т. Вероятно, в следующем году эта тенденция сохранится. Кроме того, Россия и Казахстан являются членами ВТО и имеют определенные обязательства по открытию рынков. По совокупности этих факторов Коллегия ЕЭК установила тарифные квоты.

Для Казахстана и Российской Федерации тарифные квоты на импорт мясной продукции на 2022 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении этих государств к ВТО. Для Армении, Республики Беларусь и Кыргызской Республики квоты определены в пределах разницы между производством и потреблением с учетом запрашиваемых сторонами объемов.

Так, по мясу крупного рогатого скота для Армении выделена квота в размере 5 тыс. тонн, для Казахстана - 21 тыс. т, для Кыргызской Республики - 5 тыс. т, для Российской Федерации - 570 тыс. тонн. По свинине квоты будут распределены в следующих объемах: 7,5 тыс. тонн для Республики Армения, 20 тыс. т - для Республики Беларусь и 4,5 тыс. т - для Кыргызской Республики.

По мясу и субпродуктам птицы квоты составят: 44 тыс. тонн - для Армении, 10,9 тыс. т - Беларуси, 140 тыс. т - для Казахстана, 58 тыс. т - Кыргызской Республики и 364 тыс. тонн - Российской Федерации.

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