ЕЭК значительно снизила пошлины на ряд товаров

Со 2 января обнулены ставки при ввозе на территорию ЕАЭС волокон для производства СИЗ и одежды, а также трансформаторов и другой продукции.

Совет Евразийской экономической комиссии 29 октября принял ряд важных решений в области таможенно-тарифного регулирования. Значительно снижены ввозные таможенные пошлины на ряд товаров, применяющихся в производстве продукции предприятиями стран ЕАЭС. Изменения вступают в силу со 2 января 2022 года.

Так, с 5 до 0% сроком на 2 года изменена ставка ввозной пошлины для отдельных видов синтетических волокон, предназначенных для производства термостойких средств индивидуальной защиты. При этом нулевая ставка будет применяться при условии подтверждения уполномоченным органом исполнительной власти государства ЕАЭС целевого назначения ввозимого товара.

Сроком на 3 года с 11 до 5,5% снижена ввозная таможенная пошлина в отношении фруктовой массы из цитрусовых. Это сделано для поддержки предприятий, занимающихся производством соков. На 2 года обнулены ввозные таможенные пошлины в отношении отдельных видов хлопчатобумажных тканей для пошива сорочек премиум, высшего и средневысокого сегмента. В настоящее время эта ставка составляет 10%.

С 8 до 0% снижена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов трансформаторов, предназначенных для производства микроволновых печей. Эта мера будет действовать по 31 декабря 2023 г. включительно. Также на два года обнулена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов эфиров фосфорной кислоты и их соединений. Эти вещества применяются в производстве монтажных пен, полимерных материалов, огнестойких слоистых декоративных плит, клеев с повышенной водостойкостью, теплоизоляционных плит и др. Наконец, нулевая ставка сроком на два года установлена в отношении отдельных видов органических соединений, используемых в производстве химических средств защиты растений.

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