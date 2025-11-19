fbpx

Как корпоративные подарки могут увеличить ваши продажи?

Как корпоративные подарки могут увеличить ваши продажи?  

А вы знали, что корпоративные подарки - это не только способ увеличить лояльность клиента к вам, но и один из способов увеличить продажи? Но что надо сделать, чтобы после получения подарка клиент захотел у вас купить?

 

Для начала давайте разберемся кому и зачем можно дарить подарки.

  1. Уже существующим клиентам, чтобы за счет увеличения лояльности увеличить продажи
  2. Потенциальным клиентам, что будет являться якорем продаж.
  3. Клиентам, которые прекратили с вами взаимодействие, с целью возобновления сотрудничества

Как влияют корпоративные подарки для существующих клиентов на продажи?

Клиент ценит ваше внимание и его отношение к вашей компании или бренду становится более преданным, а это значит, что корпоративные подарки снижают риск перехода клиента к конкуренту.

 

Как влияют на продажи корпоративные подарки потенциальным клиентам?

Корпоративные подарки могут быть частью программы стимулирования продаж. К примеру, накануне вы отправили вашему потенциальному клиенту какие-либо образцы, затем прислали для него корпоративный подарок.

Согласно правилам взаимного обмена, человек, получивший от нас подарок или помощь - чувствует себя должным на ответный шаг. Если отдел продаж сможет правильно выстроить коммуникацию - ответным шагом со стороны клиента будет заключение сделки. В противном случае - он отправит вам ответный подарок.

А как с помощью корпоративных подарком вернуть уже ушедшего клиента?

На самом деле, правила будут такие же, как и описано выше - клиент будет чувствовать себя должным и как минимум пойдет с вами на контакт на рассмотрение возможных вариантов.

Как в этом случает, так и в случае с потенциальными клиентами - очень большое значение имеет работа вашего отдела продаж. На сколько они смогут правильно провести коммуникацию. 

 

Что дарить в качестве корпоративного подарка?

Самый очевидный вариант - ежедневники, планеры, календари, ручки и т.д. с нанесением вашей символики. Но проблема данных подарков, что все от них уже устали и не воспринимают их как персональный жест вашего внимания, а скорее как «рассылка» партнерам. 

Так что тогда можно презентовать, чтобы подарок действительно работал на вашу компанию и бренд? - самый лучший вариант - если вы ведете СRM-систему (или клиентскую базу в любом формате) и собираете данные о ваших клиентах - согласно персональных предпочтений отправить индивидуальный подарок или презент.

Это будет самым эффективным методом, так как клиент увидит ваше внимание к его персоне лично, что очень высоко всегда ценится. - нестандартные презенты, которые будут пробивать «баннерную слепоту» среди корпоративных подарков.

Пример - изделия для офисных принадлежностей из бетона, нестандартные настольные календари в виде резных городов Беларуси и т.д. Не забывайте наносить символику вашего бренда и слоган, который всегда будет напоминать о вашем сотрудничестве. - если есть возможность - вы можете продумать и вариант доставки подарка.

Подарок может доставить «Дед Мороз» или герой из кинофильма. Это поможет увеличить восприятие вашего подарка в несколько раз.

 

Есть вопросы по корпоративным подаркам? Вы можете написать автору статьи и задать свои вопросы.

Натали Россо, маркетолог,natali rosso

директор Школы маркетинга и продаж,
директор маркетингового агентства полного цикла. 

Инстаграм: https://www.instagram.com/natalee.rosso/
Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

