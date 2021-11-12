Многие компании откажутся от корпоративов и в этом году

По словам представителей ивент-агентств, ситуация в 2021-м немного лучше, чем в 2020-м, но спрос на организацию праздников по-прежнему слабый, а бюджеты значительно уменьшились.

Портал marketing.by опросил организаторов корпоративных мероприятий в Беларуси на предмет приближающихся новогодних праздников. Как известно, в прошлом году на фоне второй волны COVID-19 большинство таких ивентов были отменены. В этом году еще в августе-сентябре казалось, что ситуация меняется к лучшему: компании активно обращались в ивент-агентства, бронировали рестораны, но потом что-то пошло не так…

Как говорят в агентствах, четвертая волна повлияла на решения самых желанных для них клиентов - крупных компаний, которые теперь либо переносят ивенты на более поздний срок (многие - на январь-февраль) либо вовсе отказываются. Причина - не только в росте заболеваемости, но и в имиджевых рисках (имеется в виду - праздновать, «когда в стране такое…»).

- Пока что мы видим, что большие бренды расценивают крупные по количеству участников ивенты, как имиджевые риски, - сказал генеральный директор международного ивент-агентства «4 ИЗМЕРЕНИЕ» Александр Нехведович. - Поэтому откладывают их проведение до конца декабря. Потом, я думаю, либо отменят их вообще, либо перенесут в другой формат или на более поздний срок в январе. А вот небольшие корпоративные мероприятия численностью до 200 человек, возможно, и состоятся. Если не грянут ограничения по аренде ресторанов и кафе... В этом году ситуация по сравнению с предновогодним сезоном в прошлом году другая. Сейчас уже нет паники, нет хаотичных действий компаний. К выбору форматов бренды подходят осознанно, с пониманием… Так что если в прошлом году у нас были только онлайн или гибридные корпоративы, то сейчас процентов 30-50% (будем смотреть по итогам сезона) занимают офлайн мероприятия.

Участники рынка развлечений говорят, что онлайн-ивенты, в отличие от прошлого года уже не так популярны. Людям попросту надоела изоляция. К тому же, многие привились, или переболели. Опрос, проведенный в сентябре Агентством коммуникационного маркетинга Арт-Микс групп, показал, что 70% респондентов хотели бы провести корпоративы в офлайн формате. 20% - в онлайне. Поэтому, если не случится чего-то экстраординарного, в этом году во многих компаниях корпоративные праздники все-таки состоятся. Хотя их масштаб, скорее всего, будет меньшим, чем обычно.

Некоторые заказчики хотят провести праздники на открытом воздухе, но это реализовать непросто, так как все зависит от погоды, да и в любом случае людям нужно будет где-то элементарно греться. Довольно много заявок у агентств на «гибридные» корпоративы - когда в офлайне участвует небольшое количество людей (скажем, до 50 человек), а остальные участники подключаются к трансляции. Есть и такие компании (правда, говорят, пока это единичные случаи), которые хотя и готовятся праздновать в офлайне, но при этом устанавливают для сотрудников жесткий фильтр: наличие свежего ПЦР-теста, сертификата о прививке или недавно перенесенном заболевании.

И еще: все участники рынка развлечений отмечают, что бюджеты на мероприятия в этом году сократились в разы. У некоторых компаний цена в 2,5-3 тыс. долларов уже вызывает вопросы, хотя раньше суммы были существенно выше и это никого не смущало.

Источник: marketing.by

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