Корпоратив на природе. Или… на диване?

Как COVID-19 изменил бизнес по организации развлекательных и деловых мероприятий.

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы экономики, но есть те, кому «досталось» чуть больше, чем другим. Одна из таких отраслей - сфера организации деловых и развлекательных мероприятий. Из-за введения рекомендаций по самоизоляции многие такие проекты были отменены или перенесены на неопределенный срок. Некоторые организаторы, чтобы сохранить лояльность аудитории и хоть немного заработать, стали переводить свои ивенты в онлайн. По миру прокатилась волна флешбомов под девизом: «Вот так выглядит мой корпоратив / свадьба / конференция в Zoom».

Как считают многие эксперты, после отмены введенных из-за коронавируса ограничений бизнес по организации развлекательных и деловых мероприятий изменится. Как он изменился уже и что его ждет в будущем? Эти вопросы мы задали опытным ивент-менеджерам.

Елена ГАМАНОВИЧ, основатель агентства «Ивент Продакшн»:

- Многие мероприятия и проекты были отменены или перенесены на неопределенное время. В связи со сложившейся ситуацией большинство ивент-агенств перевели своих сотрудников на «удаленку» или были вынуждены сократить штат. Это естественная реакция на случившийся кризис, когда проекты заморожены а команда остается без работы.

Работая дома, наши ребята получают заказы от клиентов, обрабатывают их, готовят коммерческие предложения, принимают участие в тендерах (кстати, много процессных вещей проходит именно на «удаленке»). Если необходимо решить какие-то важные вопросы, собираемся в офисе. А дальше, когда все в основном уже подготовлено, встречаемся всей командой уже непосредственно на площадке.

Система оплаты труда сотрудников, конечно, изменилась. Ранее они получали оклад и процент от закрытого проекта. В данный момент их зарплата привязана только к проценту. Считаю, что выбранная нами и многими другими компаниями стратегия с переходом на «удаленку» и привязкой зарплаты к процентам от проектов - наиболее выигрышная. Это позволило в кризисное время сохранить и рабочие места, и зарплаты. Не исключаю, что будем использовать эту систему и в будущем. По крайней мере, я сейчас вижу большую вовлеченность персонала, чем до кризиса.

В настоящее время бизнес в сфере ивентов стал оживать. Заказов становится больше, есть даже предварительные наработки на новогодние праздники. Хотя потери очень значительны. Например, в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией многие крупные компании отказались от летних корпоративов и тимбилдингов. Чтобы поддержать свой бизнес, некоторые ивент-агенства серьезно задумываются об открытии новых направлений, не связанных с профильной деятельностью. И даже отдельных бизнесов в какой-то другой, более прибыльной сфере.

Алексей АНУШКИН, тревел-блогер, организатор развлекательных мероприятий, создатель проектов «alextravel.me», «альтернативный Минск на электросамокатах»:

- На мой взгляд, в будущем возможна комбинация форматов оффлайн и онлайн, чтобы люди, вынужденные находиться дома, могли быть включены в активности. Онлайн - это массовое явление, а Zoom стал уже частью нашей повседневной жизни. Например, дальние родственники, которые не смогли приехать на свадьбу, могут легко подключиться с любой платформы и праздновать со всеми в режиме реального времени. Прогнозирую, что современные технологии станут очень важной частью ивент-индустрии.

Возможен также тренд на низкобюджетные мероприятия. В связи с коронакризисом сфера организации мероприятий сильно просела: произошло сокращение рабочих мест и зарплат, уменьшился средний чек и пр. Выиграют те, кто оптимизирует свои бюджеты и сможет предложить больше, но за небольшие деньги.

Еще один тренд - использование локальных туристических достопримечательностей. Пандемия закрыла возможность путешествовать по миру, поэтому у многих появился интерес к изучению собственной страны или родного города. Значительно выросла статистика посещений местных достопримечательностей, природных комплексов и парков. Все это тесно связано с организацией мероприятий, потому что компании, которые ранее проводили свои корпоративы за границей, сейчас ориентируются на местные локации. Какова будет эпидемиологическая ситуация в будущем - момент абсолютно непредсказуемый. Но я уверен, что этот тренд сохранится.

Анастасия ТЕТЕРУК

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