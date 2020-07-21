Каким будет белорусский PR после пандемии?

Игорь КОЛЬЧЕНКО директор PR-агентства Sette: «Останется только то, что можно посчитать, оцифровать и объективно оценить».

- Я, наверное, скажу банальные слова: как ни больно это будет для всех нас, но именно благодаря кризису из PR уйдет все неэффективное, дорогое, громоздкое. Кризис - это маркер, который очень четко помечает, что хорошо, а что плохо. На рынке вдруг оказалось очень много «голых королей». Просто на все эти дорогие, но бесполезные игрушки не будет денег. Поэтому я смотрю на ситуацию как на возможность обновиться, в том числе для нашего агентства. Организм, даже самый сильный, должен обновляться, и не всегда он это может сделать сам, иногда нужен какой-то «волшебный пендель».

Знаете, есть такие популярные книжки, что-то вроде «Маркетинг за 0 рублей» или «PR бесплатно» - я точно не помню, так вот эти «учебники для чайников» сейчас опять будут пользоваться повышенным спросом. А если серьезно, то останется только тот PR, который можно посчитать, оцифровать, максимально объективно оценить. От охвата до продаж - тут меня, конечно, пиарщики забросают камнями. В этом контексте будет происходить дальнейшая диджитализация в PR и выиграют те, кто сделал на это ставку уже сейчас. В том числе потому, что именно в интернете наиболее точные метрики.

Под ударом оказались медийные проекты с традиционными СМИ, но по понятным причинам, самые большие потери несет ивент. Думаю, что ивент, конечно же, останется как один из инструментов. Но его роль будет переоценена, а цель уточнена. Сейчас их нет из-за эпидситуации, но далее, возможно, будут какие-то необратимые изменения. В первую очередь потому, что это довольно дорогое удовольствие, и клиент на берегу захочет четко знать, за какой результат он платит.

Я, опять же, буду оперировать примерами нашего агентства. Мы - не аутсорсинговая пресс-служба, а агентство полного цикла PR: это всегда работа на стыке жанров. Когда к нам приходит задача, она никогда не звучит: «Сделайте нам мероприятие!». Как правило, это какой-то месседж бренда, какой-то вызов, проблема или четкая цель - например, вывод нового продукта на рынок. И дальше мы предлагаем решение.

У нас есть PR-кампании, которые делались не выходя из браузера. А есть ивенты на 60 тыс. человек, как, например, последняя Тбилисоба для Borjomi. Ивент ради ивента не нужен. То есть он должен выполнять какую-то определенную функцию: продажи, продвижение, лояльность. Не открою секрета, если скажу, что ни один бренд не «отбивает» фестиваль, который проводит. Он в первую очередь рассматривает его как площадку для продвижения. Если углубиться в тему, то больше пользы (читай «охвата») приносит промоушен мероприятия, чем оно само. Соотношение будет 80 на 20.

Конечно, ивент - это более глубокий экспириенс, физический контакт с брендом, продуктом, но цифры несоизмеримы. В этом смысле кризис, который заставляет скрупулезнее считать деньги, тоже сыграет позитивную роль. Иногда видишь, как открывается какой-нибудь маленький магазин с цыганами и медведями, и бровь сама поднимается от удивления. Могу сказать по нашему опыту открытия первого H&M в Беларуси, что это было максимально, насколько это возможно, по-скандинавски скромное мероприятие - ничего лишнего. Самое дорогое - ковровая дорожка. Но все равно: чтобы попасть туда, стояла очередь даже из селебрити. Такова сила бренда. Вкладываться нужно в продвижение бренда или в ивент, если он выполняет эту функцию.

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya.

Ссылки по теме:

Хлеб и зрелище «в одном флаконе»

Худшее решение - пустить все на самотек