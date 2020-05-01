Худшее решение - пустить все на самотек

Наверное, нет темы, которая в этом году беспокоила бы руководителей предприятий больше, чем ситуация в экономике. Тем более что она уникальна - и не будет преувеличением сказать, что с таким мы еще не сталкивались.

Это напоминает «идеальный шторм» - когда сложение многих неблагоприятных факторов в разы увеличивает суммарный негативный эффект.

Спрогнозировать нынешний кризис было просто невозможно. Ни один аналитик не смог бы предположить, что на обвал нефтяных котировок и довольно значительное снижение курса рубля наложится глобальная пандемия. И если к экономическим шокам за почти 30 лет независимости в Беларуси более или менее привыкли, научились хотя бы приблизительно просчитывать их последствия и соответственно корректировать стратегии бизнеса, то оценить последствия коронавируса не удается. Тем более, что пока никто даже не может сказать - когда эта напасть закончится.

Под ударом в той или иной степени оказались все отрасли экономики. Многие - на грани уничтожения. Как, например, выставочный, гостиничный, ресторанный и туристический и шоу-бизнес, отдельные виды сферы услуг и розничной торговли. А те, кого не «накрыло» с головой, столкнулись со снижением продаж, отгрузок, экспорта или объемов перевозок просто потому, что общая экономическая активность снизилась, а у контрагентов либо нет денег, либо они сократили закупки до минимума. Потому что обычно в условиях неопределенности выживает тот, кто остается в «кэше» и может хоть как-то финансировать свою компанию до того момента, когда рынок начнет оживать.

Обо всем этом вы можете прочитать в опросе, который мы провели среди собственников и руководителей компаний. Он опубликован в этом номере, в тематическом приложении «Антивирус».

Сейчас аналитики всего мира пытаются хоть как-то в первом приближении, порой «гадая на кофейной гуще», предсказать - что будет дальше. Понятно, что эти прогнозы страдают приблизительностью и разбросом вариантов от «плохо» до «очень плохо» и «совсем плохо». Но все сходятся в том, что мировую экономику ожидает кризис серьезнее, чем в 2008-2009 гг. Так, МВФ считает, что по итогам 2020 г. она обвалится на 3%, европейская экономика - на 7,5%, российская - на 5,5%, а белорусская - на 6%.

Всемирный банк ожидает сокращения нашего ВВП на 4%, а инфляцию прогнозирует на уровне 11,4%. Отечественные аналитики более оптимистичны. Однако в недавнем прогнозе Capital Times по «базовому сценарию» в текущем году предполагается «минус» 6% ВВП и среднегодовой курс рубля - 2,7 за доллар. А в 2021-м - «минус» 3% и 3 руб. за доллар. Худший сценарий вообще попахивает апокалипсисом: по итогам текущего года «минус» 12% и 3,1 руб. соответственно…

В любом варианте, даже если, как считают оптимисты, рост мировой экономики возобновится в 2021-м, нас все равно ждут 1-2 года депрессии. До которой, кстати, надо еще дожить. А с учетом того, как медленно реагирует наше правительство на ухудшение финансового состояния предприятий, доживут, возможно, не все. Ведь большинство стран еще в марте (а кое-кто даже в феврале) приняли программы поддержки бизнеса. У нас же по-прежнему все «рассматривается», «изучается», «разрабатывается»…

Впрочем, старая поговорка - «помирать собрался, а жито сей» - наверное, права. Как считают наши эксперты, шансы есть всегда. Например, поиск новых рыночных ниш, производство товаров и оказание услуг, востребованных именно сейчас, реструктуризация задолженности, удержание клиентов более гибкой ценовой политикой или сервисом и т.д. Худшее, что можно сейчас сделать директору хоть государственного, хоть частного предприятия - пустить все на самотек, заморозить проекты, распустить людей и тем самым если не похоронить бизнес, то лишить его шанса на восстановление, когда все уляжется.

С уважением,

заместитель главного редактора Константин КОРЖЕВИЧ

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