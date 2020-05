«Билеты не покупают даже на те концерты, которые запланированы на осень»

Соучредитель агентства Wonderland Events, генпродюсер ND Production, учредитель HEALTH ME UP Надежда ДАМКОВСКАЯ о проблемах в сфере развлечений.

- На наш концертный бизнес, прежде всего, повлияло то, что концерты проводить не рекомендовано, хотя многие люди покупали билеты на эти мероприятия заранее. Нам пришлось многие мартовские концерты просто закрыть. А сейчас уже видим влияние не только пандемии, но и экономической ситуации, так как билеты перестали покупать даже на те концерты, которые запланированы на осень. То же касается и других проектов нашей продюсерской компании. Например, у нас было запланировано несколько больших ивентов, которые отложены на неопределенное время.

Мы работаем в сфере культуры. Наш продукт - это эмоция, которая не является продуктом первой необходимости и потому наши предложения просто стали не так актуальны. Нам пришлось сделать паузу в деятельности и распустить команду. Увы, мы слишком сильно зависим от оперативной работы, поэтому нам ничего не оставалось, как просто поставить все на паузу.

В компании HEALTH ME UP мы, напротив, набираем команду, потому что верим: добрый проект, который поддерживает людей в такое время, будет иметь успех.

То, что происходит сейчас, судя по всему, остановит наш бизнес на год. Его специфика такова, что после завершения карантина мы не сможем быстро вернуться к режиму полнофункциональной работы. Как минимум полгода уйдет на «раскачку» в ожидании того, когда клиент сочтет затраты на культурные мероприятия оправданными.

