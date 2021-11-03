В ЕАЭС вводится обязательная маркировка бутилированной воды

Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии. Частично оно вступит в силу уже с 1 декабря.

Как сообщает ЕЭК, Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел инициативное предложение Российской Федерации и принял решение о поэтапном внедрении маркировки упакованной воды в странах Евразийского экономического союза. Оно было принято на основании данных по итогам экспериментов, проводившихся в России и Казахстане.

В принятом решении говорится, что государства-члены ЕАЭС могут самостоятельно определить дату введения и порядок маркировки бутилированной воды средствами идентификации на своей территории. При этом не позднее, чем за шесть месяцев до вступления такого решения в силу, они должны уведомить об этом ЕЭК. Взаимодействие национальных операторов государств-членов в рамках трансграничной торговли будет осуществляться в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

В решении говорится, что запрет на оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее сроков, установленных в перечне товаров, подлежащих маркировке. А именно:

- с 1 декабря 2021 г. - для газированных и негазированных природных минеральных питьевых вод;

- с 1 марта 2022 г. - для прочих газированных и негазированных минеральных питьевых и прочих питьевых вод.

Эксперимент по маркировке средствами идентификации упакованной воды на территории Российской Федерации проводился с 1 апреля 2020 г., а на территории Республики Казахстан - с 1 июля 2021 г.

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