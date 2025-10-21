Как контрагенты обманывают в договорах — и что с этим делать

Небольшие формулировки в договорах могут стоить бизнесу месяцев времени и миллионов денег. Рассказываем, как их распознать — до подписания.

Вы, как руководитель, наверняка знаете: в договорах дьявол кроется в деталях. Но именно в этих «деталях» — самый частый способ манипуляции. Обещают одно, делают другое, а на бумаге всё чисто.

В этой статье разберёмся, как и почему исполнители ловко обходят обязательства, пользуясь формулировками. И главное — как обезопасить бизнес от таких ловушек.

Обещали быстро, но не обещали точно

Рекламные обещания — отдельный жанр. В них подрядчик говорит то, что вы хотите услышать. «Срок исполнения — 7–10 дней» звучит бодро, внушает доверие, особенно на фоне рынка, где все остальные — «через месяц, может, полтора».

Но стоит открыть договор, и становится понятно, в чём подвох. Например:

«Срок выполнения работ — от 2 до 40 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере 50%.»

А теперь внимание: предоплата не поступила, значит, срок не начал тикать. Даже если мебель уже вывезли. И это — не нарушение. Это просто «особенности формулировки». А если вы по доброте душевной не настаивали на расписке о передаче мебели или акте — вы даже доказать ничего не сможете.

Подрядчик таким образом получает весь рынок клиентов, обещая скорость, но юридически себя никак не ограничивая. Формально он прав. А по факту — просто затягивает процессы без риска попасть под санкции.

Слишком общие сроки — ловушка для исполнителя

А теперь представьте ситуацию наоборот. Заказчик — крупная компания, которая решила подстраховаться. Договор составлен её юристами:

аванс — 30%

остальная сумма — после подписания акта выполненных работ

срок приёмки не прописан

ответственность за задержку приёмки — отсутствует

Результат? Подрядчик вложился, работу выполнил, но финальный акт так и не подписан. Почему? У клиента аврал, сменился руководитель, не дошли руки. А может быть — банально решили потянуть, чтобы отложить платёж.

Когда речь о малом бизнесе или самозанятых — это может стать фатальным. Работа сделана, деньги не получены, суд — долгий, актов — нет. И снова: формально никто не виноват. Это просто «так получилось».

Как работает серый рынок договоров

Существует целая прослойка компаний, которые делают бизнес на договорных лазейках. Они вкладываются не в сервис, а в грамотную юридическую броню.

Такие игроки:

получают конкурентное преимущество за счёт более приятных условий на словах;

сознательно используют несоответствие между реальностью и тем, что зафиксировано на бумаге;

не боятся споров — потому что всё уже прописано в их пользу.

Вы можете быть уверены в себе, в команде, в опыте. Но против юридически продуманного манипулятора — у вас нет шансов, если договор не на вашей стороне.

Почему контрагенты ловко манипулируют условиями

Проблема в том, что подавляющее большинство предпринимателей:

Не читают договор до конца. Считают, что «если что — решим по-человечески». Думают, что стандартный шаблон — это гарантия защиты.

Увы, ни одно из этих убеждений не работает в условиях конфликта. Когда начнутся проблемы, начнёт работать только то, что чёрным по белому зафиксировано в договоре.

Какие ещё «мины» встречаются в договорах

«Сроки выполнения работ — ориентировочные»

Ориентир — это не обязательство. Можно затянуть на месяц, два, три — и вы ничего не докажете. Формулировка должна быть: «не позднее». «Оплата — после подписания акта» без указания срока подписания

Если заказчик решит не подписывать акт — вы не получите оплату. Добавляйте фразу: «если в течение 5 рабочих дней акт не подписан и не предоставлены мотивированные возражения — он считается подписанным». «Работы выполняются по мере готовности заказчика»

Это позволяет клиенту бесконечно откладывать предоставление доступа, исходных данных, согласование и т. д. — а потом требовать результат в срок. «Исполнитель обязуется приложить усилия…»

Нет. Он должен «выполнить работы» или «обеспечить результат». Иначе — это просто игра слов. Отсутствие точной даты начала отсчёта сроков

Если в договоре написано «сроки начинают отсчитываться с момента…», но этот момент юридически не фиксируется (например, не делается акт приёма предоплаты или акцепта задания), — срок никогда не начнётся. И это снова не нарушение.

Как можно обезопасить бизнес

Есть два уровня защиты: здравый смысл и грамотный договор.

Здравый смысл — это понимать, что «устные договорённости» работают до первого конфликта. Всё, что не на бумаге — не существует.

Грамотный договор — это не про мелкий шрифт и десятистраничный текст. Это про ясность. Коротко, чётко, конкретно:

Сроки должны быть фиксированы, с привязкой к дате или событию, которое можно подтвердить.

Все этапы — с актами, сроками их подписания и последствиями за просрочку.

Предоплата — только с фиксацией (банковский платёж, расписка, акт).

Ответственность — прописана не «в духе», а в суммах.

Договор — адаптирован под конкретный проект, а не скачан из интернета.

И главное — договор должен защищать обе стороны. Когда это так, его реже нарушают. Потому что обе стороны понимают последствия.

Что в итоге?

Договор — это не формальность. Это ваш страховочный трос. Один лишний глагол или одна неточная формулировка могут стоить компании денег, времени, репутации.

Прежде чем подписывать — перечитайте. Или дайте юристу. Или просто включите критическое мышление. Потому что в бизнесе выигрывают не те, кто работает быстрее. А те, кто работает умнее.

Попробуйте применить:

Выделите 2–3 договора, по которым вы сейчас работаете. И проверьте в них:

есть ли чёткие сроки и условия их начала;

что будет, если в сроки не укладываются;

есть ли процедура подписания актов и что происходит, если их не подписывают.

Если что-то не так — лучше поправить сейчас, чем позже разбираться в суде.