fbpx

Криптобанки в Беларуси: что меняет новый список токенов ПВТ

Информация о материале
Криптобанки в Беларуси: что меняет новый список токенов ПВТ

Беларусь сделала ещё один шаг к легализации криптофинансов. ПВТ утвердил перечень токенов и операций, с которыми смогут работать криптобанки. Для бизнеса это не просто новость отрасли — это сигнал о формировании новой финансовой инфраструктуры.

 

Пока многие страны продолжают спорить о месте криптовалют в экономике, Беларусь постепенно переводит рынок цифровых активов из экспериментальной зоны в регулируемую систему. Новый документ Парка высоких технологий — важный этап именно такого перехода.

ПВТ официально утвердил перечень цифровых токенов, доступных для операций криптобанков, а также закрепил список разрешённых видов деятельности с цифровыми активами. Для бизнеса это означает рост предсказуемости рынка, а для финансового сектора — попытку встроить криптоинструменты в легальное банковское поле.

 

Беларусь продолжает строить регулируемую криптоэкономику

Положение о порядке осуществления криптобанками деятельности с использованием цифровых знаков (токенов) было принято Наблюдательным советом ПВТ. Документ определяет, с какими активами смогут работать криптобанки и какие операции им разрешены.

Важно понимать: речь идёт не о полной либерализации рынка, а о попытке создать контролируемую модель. Беларусь фактически делает ставку на сценарий «разрешённой криптоэкономики», где цифровые активы существуют внутри регулируемой инфраструктуры.

Это отличается как от полного запрета криптовалют, который действует в ряде стран, так и от максимально свободных моделей, где регулирование долгое время практически отсутствовало.

 

Какие криптовалюты разрешены

В перечень вошли 26 токенов. Среди них — наиболее ликвидные и известные цифровые активы мирового рынка.

Полный список утверждённых токенов:

  • AAVE
  • ADA
  • ARB
  • AVAX
  • BCH
  • BNB
  • BTC
  • DAI
  • DOGE
  • DOT
  • ETH
  • HYPE
  • LINK
  • LTC
  • NEAR
  • PAXG
  • POL
  • SHIB
  • SOL
  • SUI
  • TON
  • TRX
  • USDC
  • USDT
  • XAUT
  • XRP

В документе отдельно подчёркивается: все указанные токены входят в топ-100 по данным платформы CoinMarketCap и не относятся к категории анонимных криптовалют.

Это важный момент. Регулятор явно демонстрирует осторожный подход: акцент делается на наиболее прозрачных и ликвидных активах, а не на инструментах с повышенными рисками анонимности.

Кроме того, криптобанкам разрешат проводить сделки с токенами, созданными и размещёнными крипторезидентами ПВТ в рамках ICO.

 

Какие операции смогут проводить криптобанки

Утверждённый список операций показывает: Беларусь рассматривает криптоактивы уже не как экзотический инструмент, а как часть финансовой инфраструктуры.

Криптобанкам разрешены следующие виды деятельности:

  • привлечение токенов в криптовклады;
  • выдача криптогарантий;
  • заем токенов;
  • залог токенов;
  • кастодиальное хранение токенов;
  • организация и (или) осуществление стейкинга;
  • учет и блокирование токенов по модели счета эскроу;
  • трансфер между криптопрофилями разных клиентов в информационной системе криптобанка;
  • оказание посреднических услуг для совершения сделок с токенами;
  • приобретение, отчуждение и обмен токенов без организации торгов токенами от собственного имени и в своем интересе;
  • создание и размещение собственных токенов.

Фактически речь идёт о попытке создать полноценный набор криптофинансовых сервисов — от хранения активов до элементов криптокредитования и токенизации.

 

Почему это важно для бизнеса

Главный эффект подобных решений — снижение неопределённости. Для бизнеса это критично.

Пока крипторынок находится в «серой зоне», компании не готовы использовать цифровые активы в долгосрочных моделях: слишком высоки юридические и операционные риски. Но когда государство начинает фиксировать правила игры, рынок постепенно переходит из категории спекулятивной экзотики в инструмент корпоративных финансов.

Особенно интересны здесь механизмы залога токенов, криптовкладов и эскроу-моделей. Это уже не история про трейдинг, а элементы инфраструктуры, которые потенциально могут использоваться в инвестиционных сделках, международных расчётах и цифровом финансировании.

Для технологического сектора это также сигнал о продолжении поддержки криптонаправления внутри ПВТ — несмотря на глобальное ужесточение регулирования во многих странах.

 

Осторожный прагматизм вместо криптоэйфории

При этом белорусская модель пока выглядит скорее консервативной, чем революционной.

Регулятор ограничил список токенов, исключил анонимные криптовалюты и делает ставку на контролируемые сценарии использования. Такой подход снижает риски для финансовой системы, но одновременно показывает: государство не собирается превращать крипторынок в полностью свободную территорию.

Для бизнеса это, скорее, хорошая новость. Финансовые рынки плохо работают в условиях хаоса. Предсказуемые правила, даже жёсткие, обычно полезнее полной неопределённости.

 

Что в итоге?

Беларусь продолжает выстраивать собственную модель крипторегулирования — осторожную, но достаточно прогрессивную по меркам региона. Новый перечень токенов и разрешённых операций показывает: цифровые активы постепенно становятся частью официальной финансовой системы.

Для бизнеса это не повод срочно переводить резервы в криптовалюту. Но это важный сигнал: рынок цифровых активов в стране уже сложно воспринимать как временный эксперимент. И тем, кто работает с инвестициями, финтехом или международными расчётами, стоит внимательно следить за следующими шагами регулятора.

 

Другие статьи по теме

Биткоин становится резервной валютой в Китае Биткоин становится резервной валютой в Китае

Если рынку удастся обуздать волатильность, криптовалюта заменит золото в резервах многих стран мира.

 

VII «Цифровой банкинг-2021» VII «Цифровой банкинг-2021» 21 апреля, Минск

21 апреля 2021 года в Минске в седьмой раз пройдет ежегодная Конференция «Цифровой банкинг-2021». Организаторы приглашают выбрать удобный офлайн или онлайн формат участия.

Нацбанк все-таки повысил ставку рефинансирования Нацбанк все-таки повысил ставку рефинансирования

С 21 апреля она увеличится до 8,5%. Любопытно, что точно такую же цифру составила инфляция в Беларуси по итогам I квартала.

VII «Цифровой банкинг-2021» состоялся! VII «Цифровой банкинг-2021» состоялся!

21 апреля 2021 года в Минке состоялась 7-я Конференция «Цифровой банкинг-2021»

В ЕС согласован 4-й пакет санкций против Беларуси В ЕС согласован 4-й пакет санкций против Беларуси

По мнению ряда экспертов, он может оказаться самым болезненным для национальной экономики за все время противостояния с Западом.