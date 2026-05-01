Криптобанки в Беларуси: что меняет новый список токенов ПВТ

Беларусь сделала ещё один шаг к легализации криптофинансов. ПВТ утвердил перечень токенов и операций, с которыми смогут работать криптобанки. Для бизнеса это не просто новость отрасли — это сигнал о формировании новой финансовой инфраструктуры.

Пока многие страны продолжают спорить о месте криптовалют в экономике, Беларусь постепенно переводит рынок цифровых активов из экспериментальной зоны в регулируемую систему. Новый документ Парка высоких технологий — важный этап именно такого перехода.

ПВТ официально утвердил перечень цифровых токенов, доступных для операций криптобанков, а также закрепил список разрешённых видов деятельности с цифровыми активами. Для бизнеса это означает рост предсказуемости рынка, а для финансового сектора — попытку встроить криптоинструменты в легальное банковское поле.

Беларусь продолжает строить регулируемую криптоэкономику

Положение о порядке осуществления криптобанками деятельности с использованием цифровых знаков (токенов) было принято Наблюдательным советом ПВТ. Документ определяет, с какими активами смогут работать криптобанки и какие операции им разрешены.

Важно понимать: речь идёт не о полной либерализации рынка, а о попытке создать контролируемую модель. Беларусь фактически делает ставку на сценарий «разрешённой криптоэкономики», где цифровые активы существуют внутри регулируемой инфраструктуры.

Это отличается как от полного запрета криптовалют, который действует в ряде стран, так и от максимально свободных моделей, где регулирование долгое время практически отсутствовало.

Какие криптовалюты разрешены

В перечень вошли 26 токенов. Среди них — наиболее ликвидные и известные цифровые активы мирового рынка.

Полный список утверждённых токенов:

AAVE

ADA

ARB

AVAX

BCH

BNB

BTC

DAI

DOGE

DOT

ETH

HYPE

LINK

LTC

NEAR

PAXG

POL

SHIB

SOL

SUI

TON

TRX

USDC

USDT

XAUT

XRP

В документе отдельно подчёркивается: все указанные токены входят в топ-100 по данным платформы CoinMarketCap и не относятся к категории анонимных криптовалют.

Это важный момент. Регулятор явно демонстрирует осторожный подход: акцент делается на наиболее прозрачных и ликвидных активах, а не на инструментах с повышенными рисками анонимности.

Кроме того, криптобанкам разрешат проводить сделки с токенами, созданными и размещёнными крипторезидентами ПВТ в рамках ICO.

Какие операции смогут проводить криптобанки

Утверждённый список операций показывает: Беларусь рассматривает криптоактивы уже не как экзотический инструмент, а как часть финансовой инфраструктуры.

Криптобанкам разрешены следующие виды деятельности:

привлечение токенов в криптовклады;

выдача криптогарантий;

заем токенов;

залог токенов;

кастодиальное хранение токенов;

организация и (или) осуществление стейкинга;

учет и блокирование токенов по модели счета эскроу;

трансфер между криптопрофилями разных клиентов в информационной системе криптобанка;

оказание посреднических услуг для совершения сделок с токенами;

приобретение, отчуждение и обмен токенов без организации торгов токенами от собственного имени и в своем интересе;

создание и размещение собственных токенов.

Фактически речь идёт о попытке создать полноценный набор криптофинансовых сервисов — от хранения активов до элементов криптокредитования и токенизации.

Почему это важно для бизнеса

Главный эффект подобных решений — снижение неопределённости. Для бизнеса это критично.

Пока крипторынок находится в «серой зоне», компании не готовы использовать цифровые активы в долгосрочных моделях: слишком высоки юридические и операционные риски. Но когда государство начинает фиксировать правила игры, рынок постепенно переходит из категории спекулятивной экзотики в инструмент корпоративных финансов.

Особенно интересны здесь механизмы залога токенов, криптовкладов и эскроу-моделей. Это уже не история про трейдинг, а элементы инфраструктуры, которые потенциально могут использоваться в инвестиционных сделках, международных расчётах и цифровом финансировании.

Для технологического сектора это также сигнал о продолжении поддержки криптонаправления внутри ПВТ — несмотря на глобальное ужесточение регулирования во многих странах.

Осторожный прагматизм вместо криптоэйфории

При этом белорусская модель пока выглядит скорее консервативной, чем революционной.

Регулятор ограничил список токенов, исключил анонимные криптовалюты и делает ставку на контролируемые сценарии использования. Такой подход снижает риски для финансовой системы, но одновременно показывает: государство не собирается превращать крипторынок в полностью свободную территорию.

Для бизнеса это, скорее, хорошая новость. Финансовые рынки плохо работают в условиях хаоса. Предсказуемые правила, даже жёсткие, обычно полезнее полной неопределённости.

Что в итоге?

Беларусь продолжает выстраивать собственную модель крипторегулирования — осторожную, но достаточно прогрессивную по меркам региона. Новый перечень токенов и разрешённых операций показывает: цифровые активы постепенно становятся частью официальной финансовой системы.

Для бизнеса это не повод срочно переводить резервы в криптовалюту. Но это важный сигнал: рынок цифровых активов в стране уже сложно воспринимать как временный эксперимент. И тем, кто работает с инвестициями, финтехом или международными расчётами, стоит внимательно следить за следующими шагами регулятора.