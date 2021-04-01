Биткоин становится резервной валютой в Китае

Если рынку удастся обуздать волатильность, криптовалюта заменит золото в резервах многих стран мира.

В прошлом году в статье «Осторожно – китайские кредиты» мы прогнозировали, что в качестве резервной валюты Китай будет использовать криптовалюту. Так как эта страна в условиях блокировки евродолларовой системы (см. «Как прогнозировать экономические кризисы») вынуждена финансироваться через экспорт, который и будет наращивать высокими темпами. В результате будет наблюдаться «вымывание» золотовалютных резервов, прежде всего, развивающихся стран.

Действительно, за 2020 год золотовалютные резервы Национального банка Республики Беларусь уменьшились на 2,2 млрд долларов., в январе 2021-го - на 265 млн, а в феврале - еще на 90 млн. Золотовалютные резервы Центрального банка России в январе 2021-го уменьшились на 5,1 млрд долл., а в феврале - на 4,4 млрд. При этом экспорт Китая в РФ в январе-феврале вырос на 48%, а импорт из РФ в Китай упал на 12,6%. Белорусский экспорт в РФ также упал на 16%.

Китай продолжает агрессивно наращивать экспорт, и его общий объем в феврале вырос на 60%, обеспечив чистый приток капитала по текущему счету платежного баланса Китая в размере 100 млрд долларов.

Рис. 1 Процесс замены золота биткоином в резервах наблюдается с августа 2020-го.

Обеспечить такие темпы роста экспорта без финансирования невозможно. Для стимулирования экспорта Китай использует оффшорный юань, как правило через Гонконг. Таким путем проходит более 30% всего экспорта Китая. Чтобы поддерживать курс оффшорного юаня, Китай ранее использовал золото и медь. Однако с августа 2020 года, кроме металлов, для поддержки офшорного юаня стал использоваться и биткоин. Сегодня для создания офшорного юаня Китай использует медь и биткоин, а также целую группу сырьевых и продовольственных товаров, таких как кукуруза, пиломатериалы, руда. Создание офшорного юаня происходит через СВОП юань/йена, которая, в конечном счете замыкается на биткоин, который фактически является залогом для двух обязательств офшорной йены и офшорного юаня.

Рис. 2 Медь и биткоин - резервы для генерации оффшорного юаня.

Рассматривая рынок криптовалют, как отдельную экосистему, мы можем обнаружить встроенные в эту систему механизмы его восстановления. За все время существования криптовалютной системы было четыре крупных коррекции, которые обязательно восстанавливались с еще большим уровнем цен. Например, в 2019 году биткоин стоил 3 000 долл., а в настоящий момент - 55 000. Это происходит потому, что биткоин замыкается на фиатные деньги: доллар, йену, фунт, а также на другие криптовалюты - эфир, EOS (альткоины). Кроме этого, на криптовалютном рынке котируются процентные ставки по каждой криптовалюте и фиатным деньгам, а также по Tether.

Рис. 3 Генерация офшорного юаня через биткоин.

Это создает в отдельной криптосистеме самовосстановительный механизм. Любое изменение котировок криптовалют, тут же сказывается на их процентных ставках и на ставках фиатных денег. Система мгновенно начинает разворачиваться в обратную сторону. Отсюда и повышенная волатильность. Которая в будущем может быть уменьшена ETF. Тогда биткоин или какая-то другая криптовалюта заменит золото в золотовалютных резервах. Тем более что биткоин на порядок эффективнее золота с точки зрения хранения, транспортировки, и вдобавок биткоин позволяет осуществлять транзакции.

Леонид ЖЕЛТОНОГА,

профессор БНТУ

Ссылки по теме:

Стоит ли рассматривать биткоин как инвестиционный актив?

В периоды кризисов криптовалюты растут быстрее золота