Стоит ли рассматривать биткоин как инвестиционный актив?

Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов считает, что биткоин не заслуживает серьезного инвестиционного анализа – по сути это финансовая пирамида.

"Я как профессиональный финансист вообще исключаю (биткоин) из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ, вот для меня биткойн - это синоним примерно этой же пирамиды", - сказал Задорнов.

"Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это просто абсолютно такая случайность (взлет биткойна - ИФ), и воспринимать его как реальный инвестиционный актив, мне кажется, было бы очень странно", - считает банкир.

Ралли биткойна началось в прошлом году на фоне аппетита инвесторов к риску, поддерживаемого вливаниями ликвидности ФРС и центробанков других стран, а в начале 2021 года рост курса криптовалюты ускорился. Скачок обусловлен высоким интересом к биткойну со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков. Ажиотаж подогрело сообщение Tesla Inc. Илона Маска о покупке биткойнов на $1,5 млрд. На прошлой неделе биткойн достиг своего пика, превысив в ходе торгов отметку $57,6 тыс. - это в два с небольшим раза больше, чем на конец прошлого года. Затем произошла коррекция, но биткойн по-прежнему торгуется недалеко от отметки $50 тыс.

Источник: Интерфакс-Запад