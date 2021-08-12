Впервые за 20 месяцев население начало продавать валюту

Поскольку предприятия также являются чистыми продавцами, то предложение на рынке значительно превышает спрос, что поддерживает курс белорусского рубля и золотовалютные резервы.

В глобальном плане ситуация на валютном рынке принципиально не изменилась. По-прежнему, если суммировать операции с начала года, то физические лица являются чистыми покупателями. В январе-июле они купили на чистой основе 410,7 млн долларов. Но за первое полугодие чистая покупка валюты физлицами в Беларуси составляла 457,8 млн долл. То есть, в июле население продало СКВ на 47,1 млн больше, чем купило. С чем связана такая ситуация – с неожиданным ростом доверия к рублю, или с падением доходов домохозяйств – пока неясно. Но факт примечательный.

Традиционно чистыми продавцами валюты в июле также стали предприятия. Причем, они продали на чистой основе 335,9 млн долл., что составляет больше половины от чистой продажи ими валюты за все 7 месяцев текущего года! Даже налоговым периодом сложно объяснить такие большие объемы продажи…

Субъекты хозяйствования-нерезиденты также традиционно были чистыми продавцами, совокупно продав в июле 54,6 млн долларов. И только банки немного «испортили» общую картину. За июль они купили 4,15 млрд долларов, а продали - 4,13 млрд. В итоге чистая покупка составила 26 млн долларов.

Очевидно, что такая ситуация, когда предложение валюты на рынке стабильно превышает спрос, благоприятно влияет на курс белорусского рубля. Кроме того, это позволяет Нацбанку скупать излишки валюты с целью пополнения золотовалютных резервов. На 1 августа ЗВР Беларуси составили 7 442,4 млн долл. За июль они выросли на 33 млн долл. (+0,4%) после снижения в июне на 353,7 млн долл. (-4,6%).

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