Население и предприятия продолжают скупать валюту

За I квартал 2021 года граждане, предприятия и банки купили на чистой основе почти 494 млн долларов.

Население продолжает оставаться чистым покупателем валюты с декабря 2019 года. По данным Национального банка, за январь-март 2021-го граждане купили в наличной и безналичной форме 2 423,8 млн долларов в эквиваленте, а продали - 2 197,9 млн. Таким образом, чистая покупка валюты населением составила 225,9 млн долларов.

В прошлые годы тренды на валютном рынке были, чаще всего, разнонаправленными - например, население продавало валюту, предприятия - покупали. Или наоборот. Сейчас же ситуация осложняется тем, что валюта интересует буквально всех участников рынка. Так, субъекты хозяйствования - резиденты за I квартал купили на чистой основе 196,5 млн долл., и даже отечественные банки стали чистыми покупателями 71,4 млн долл.

То есть, вместе с населением юрлица - резиденты РБ купили в I квартале валюты на 493,8 млн долларов больше, чем продали. Даже с учетом того, что нерезиденты продали на чистой основе 167,2 млн, получается, что на валютном рынке мы имеем чистую покупку в размере 326,6 млн долл. за квартал.

Риски усугубляются еще и потому, что золотовалютные резервы страны также уменьшаются в связи с необходимостью расчетов по внешним займам, уменьшением стоимости монетарного золота и, возможно, еще по каким-то не афишируемым причинам. Так, Нацбанк сообщил, что международные резервные активы Республики Беларусь на 1 апреля 2021 года составили 6 940 млн долларов (в эквиваленте). За март 2021 года ЗВР снизились на 174,5 млн долларов (-2,5%).

Напомним, что в феврале ЗВР также сократились на 88,9 млн. долларов (-1,2%). Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов. В чем риски, о которых мы говорили? В том, что в случае возникновения на валютном рынке новых потрясений, как это было в марте и августе 2020-го, Нацбанк уже не сможет продать 2 млрд, чтобы сбить ажиотаж. Или - придется идти на риск еще более значительного снижения ЗВР к концу года.

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