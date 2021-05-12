Золотовалютные резервы Беларуси выросли впервые с начала года

Как сообщил Национальный банк, международные резервные активы страны за апрель увеличились на 337,9 млн долларов.

По данным Нацбанка, на 1 мая золотовалютные резервы Беларуси составили 7 млрд 277,9 млн долларов в эквиваленте. За апрель 2021 года они выросли на 337,9 млн долларов (+4,9%). При этом в апреле правительством было исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 105 млн. долларов. То есть, рост поступления валюты был, очевидно, еще более значительным.

Международные резервные активы Республики Беларусь значительно сократились в 2020-м. Например, на 1 августа прошлого года они составляли 8 857,5 млн долл., а на 1 января 2021-го - 7 468,5 млн. В I квартале нынешнего года ЗВР продолжали снижаться, достигнув на 1 апреля минимума в 6 940 млн долл.

Как отмечается в официальном комментарии Нацбанка, «рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет».

Возможно, рост «поступления валюты в бюджет» связан также с активностью Минфина в продаже облигаций. Недавно министерство сообщило, что с 1 января по 30 апреля 2021 г. на внутреннем финансовом рынке было реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму 137 млн рублей и 726,6 млн долларов, в том числе именных облигаций - на 137 млн рублей и 704,9 млн долл., облигаций на предъявителя - 21,7 млн долл. В торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» было размещено государственных именных облигаций на сумму 25,6 млн долларов.

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