Аграрный сектор бьет рекорды… по долгам

На 1 февраля крупные и средние предприятия сельского хозяйства накопили суммарную задолженность в размере 15,089 млрд руб.

Это - новый рекорд по размеру долговых обязательств аграриев. Прежний был установлен 1 сентября 2020 года. Несмотря на господдержку в виде списания или облегчения условий по кредитам и займам, суммарные долги сельского хозяйства росли всю минувшую пятилетку.

В 2016 году совокупные обязательства аграриев увеличились на 4,7%, в 2017-м - на 3,3%, в 2018-м - на 6,8%, в 2019-м - на 9,2%, в 2020-м - на 5,4%. В целом за 2016-2020 гг. долги отрасли выросли на 32,9% или на 3,69 млрд руб. В 2021 году рост задолженности продолжился: за первый месяц суммарные обязательства сельхозпроизводителей увеличились на 1,2%. Сегодня они значительно превышают выручку - на последнюю отчетную дату в 13,9 раза! Такая ситуация сильно усложняет расчеты аграриев с другими отраслями экономики и между собой.

Важно, что для аграрного сектора характерна высокая доля просрочки погашения долговых обязательств. На 1 февраля она составила 19,1%. При этом дебиторская задолженность в отрасли в разы меньше кредиторки и долгов по кредитам и займам. Так, если кредиторская задолженность сельхозпроизводителей на 1 февраля достигла 8,727 млрд руб., а долги по кредитам и займам - 6,362 млрд., то дебиторка составила только 1,735 млрд руб. Причем, этот долговой разрыв растет: за 2016-2020 гг. он увеличился на 28%, или на 2,892 млрд руб.

Рентабельность отрасли по конечному результату без учета господдержки в 2021 году пока составляет 2,3%, а доля убыточных предприятий - 38,6%.

Источник: banki24.by

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