ИП запретили закупаться за «наличку»

Следствием этого решения может стать рост цен и уход части предпринимателей в «теневой» бизнес.

Постановлением Совета Министров и Национального банка от 7 апреля 2021 г. №203/4 внесены изменения в аналогичный документ от 6 июля 2011 г. № 924/16. Самым резонансным из этих изменений стал запрет на приобретение товара индивидуальными предпринимателями за наличный расчет, который вступает в силу с 9 июля.

Как известно, такое решение власти попытались ввести еще два года назад. Но путем переговоров предпринимателям тогда удалось договориться об исключении для небольших сделок. Разово при покупке за границей товара на сумму не более 100 базовых величин ИП могли рассчитываться наличными. Постановление №203/4 отменяет это ограничение, и теперь покупка товара за границей на любую сумму должна проходить по безналичному расчету.

Председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий ШУМЧЕНКО по этому поводу заявил:

- Правительство и Национальный Банк нанесли серьезный удар по индивидуальным предпринимателям, запретив использовать наличную иностранную валюту для расчетов по сделкам за пределами Республики Беларусь. Учитывая, что в настоящее время 99% расчетов ИП в торговле с иными странами происходит в наличной форме, после 9 июля 2021 года этот вид бизнеса спустя какое-то время может попросту прекратить работу. Подвоза нового товара не будет, налоги платить будет нечем, аренду и ФСЗН тоже…

Надо понимать, что если фирма занимается крупными поставками, то для нее такие расходы, как оплата за перевод или за открытие расчетного счета, - незначительны. А при ввозе маленьких партий эти расходы порой равны стоимости товара и могут привести к его удорожанию для конечного потребителя на 100%. Кроме того, в России никто не будет отпускать по безналичному счету пять кофточек или пять пар обуви. Значит, с введением новых правил будет развиваться теневой сектор. У нас и так цены пошли вверх, а могут вырасти еще больше. Мы уже направили обращение в Совмин и Нацбанк с просьбой восстановить прежнюю норму, и готовы обсуждать эту проблему на любой диалоговой площадке.

Можно добавить, что Постановление №203/4 вводит ряд других ограничений для малого бизнеса, которые просто не так заметны на фоне запрета расчетов «наличкой» для предпринимателей. Например, этим документом установлено, что теперь юридические лица и ИП обязаны установить и использовать платежные терминалы при работе в сельской местности, в том числе на объектах бытового обслуживания населения (за исключением тех, где занято не более одного человека в смену). Ранее от установки терминалов освобождались также объекты, расположенные в сельских населенных пунктах с количеством работников не более трех человек в одну смену.

Терминалы теперь будут необходимы и на объектах, где оказываются услуги по организации охоты, рыболовства, временного проживания охотников и рыболовов (в том числе агроусадьбы!), в местах осуществления торговли пиломатериалами и т.д. Напомним также, что с 1 октября все кассовые аппараты индивидуальных предпринимателей должны быть переведены на работу с предустановленными средствами контроля налоговых органов.

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