Как научиться прогнозировать экономические кризисы?

Наш эксперт -профессор ИПК и ПК БНТУ Леонид ЖЕЛТОНОГА - советует искать ответ на фьючерсном рынке 3-месячных евродолларовых депозитных сертификатов.

В данной статье представлены методологические основы современного макроэкономического прогнозирования, которые должны помочь белорусским топ-менеджерам ориентироваться в сложных трендах мировой финансовой системы. А также - использовать эти прогнозы в разрабатываемых ими стратегиях для отечественных предприятий.

Новый регулятор мировых финансов

Как мы и предполагали, кризис в Китае, вызванный дисбалансом в его экономике обусловил падение цен на энергоносители (см. «Директор» №12/2019, «Новый кризис неизбежен»). Значительная долговая нагрузка в условиях сжатия евродолларовой системы и надвигающейся мировой рецессии привела к сокращению инвестиций в Китае на 30% и к падению промышленного производства на 20%.

Евродолларовое финансирование для развивающихся стран оказалось полностью заблокировано.

Напомним, что евродолларовая система - это долларовые депозиты не американских банков (прежде всего, европейских). Они находятся вне юрисдикции ФРС США и являются основой мировой финансовой системы, так как используются в основном для рефинансирования ранее взятых долгов.

Итак, в полном соответствии с нашим прогнозом проблемы в Китае уже отрицательно сказались на экономике Российской Федерации. Цены на нефть марки Brent на 9 марта 2020 г. падали до 29 долл. за баррель, а российский рубль девальвировался на 25-30%. В Беларуси, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Национального банка и не менее жесткую налогово-бюджетную политику Министерства финансов (см. «Директор» №1/2019, «Инвесторы теряют аппетит к риску»), девальвационные процессы активизировались на фоне спада экономики.

В настоящее время ФРС США потеряла роль регулятора в мировой финансовой системе (мы также об этом писали, см. «Директор» №10/2017, «Мировые финансы в ожидании шторма»). А роль регулятора мировых финансов взял на себя фьючерсный рынок трехмесячных евродолларовых депозитных сертификатов, являющийся, по сути, дорожной картой международного движения капитала. Этот рынок предназначен для оценки будущей стоимости евродолларовых депозитов. Он является неотъемлемой частью мировой финансовой системы и определяет стоимость евродолларовых депозитов в будущем.

Это очень важный индикатор, поскольку влияние евродолларовой системы на валюты развивающихся стран, которые используют эти валюты в качестве резервов, весьма значительно (рис. 1-3). Фьючерсный рынок трехмесячных депозитных сертификатов - самый большой финансовый рынок с оборотом 13 трлн долл. в сутки!





Рис. 1. Корреляция фьючерса на евродолларовый депозитный сертификат с экспирацией - декабрь 2020 г. и курса доллар США/российский рубль

Рис. 2. Корреляция фьючерса на евродолларовый депозитный сертификат с экспирацией - декабрь 2020 г. и курса доллар США/турецкая лира

Рис. 3. Корреляция фьючерса на евродолларовый депозитный сертификат с экспирацией - декабрь 2020 г. и курса доллар США/бразильский реал

Антология кризиса

Первые признаки мирового финансового кризиса были нами зафиксированы еще в 2014-2016 гг. (см. «Директор» №12/2016, «Всплытие откладывается»), когда процентные ставки на фьючерсном рынке трехмесячных депозитных сертификатов резко выросли и заблокировали международное движение капитала примерно на 5 лет, с пиком блокировки на 2020-2021 гг.

О том, что кризис начнется в 2020 г., свидетельствовала инвентируемость фьючерсных кривых (когда стоимость дальних фьючерсов выше ближних). Это произошло в ноябре 2018-го. Тогда были инвертированы фьючерсы с погашением в 2020 г., что и дало нам основание прогнозировать нынешний кризис.

Фьючерсный рынок трехмесячных депозитных сертификатов - самый большой финансовый рынок с оборотом 13 трлн долл. в сутки!

В начале марта 2020 г. произошло еще одно событие, зафиксированное на фьючерсном рынке трехмесячных евродолларовых депозитных сертификатов: фьючерсная кривая на ближнем конце изогнулась, образовав так называемую «клюшку». Специалисты знают, что это ведет к появлению долларовой «ликвидной ловушки» (кризис долларовой ликвидности). А это в свою очередь вызвало массовую продажу золота и других защитных активов, в том числе казначейских облигаций США. Инвесторы стали массово заходить в «кэш». Этим и объясняются проблемы с наличными долларами, возникшие у Национального банка Беларуси.

То есть евродолларовые депозиты были заблокированы инвентируемостью фьючерсных кривых. Пик пришелся как раз на конец января 2020 г. и это привело к тому, что евродолларовое финансирование для развивающихся стран оказалось полностью заблокировано. Причем фьючерсный рынок прогнозирует, что подобная ситуация в мировой экономике будет иметь место до сентября 2020-го. А с марта 2021 г. рынок ожидает вторую волну кризиса…

Наша страна в 2020 г. планировала выпустить евробонды на сумму 2,5 млрд долл. Теперь вероятность, что это удастся сделать, крайне низка. А значит, в экономике Беларуси может случиться кассовый разрыв. Если мы его не ликвидируем, то какую бы жесткую политику ни проводили Нацбанк и Министерство финансов, девальвация белорусского рубля неизбежна.

В заключение можно отметить, что знание методологических основ макроэкономического прогнозирования дает возможность заглянуть в будущее белорусской экономической модели и избежать многих проблем. Например, только в течение 2015 г. наша экономика. потеряла 8 млрд долл. из-за курсовой разницы российского рубля к доллару и отсутствия хеджирования. И вот опять: несмотря на предупреждения экономистов о возможности значительной девальвации российского рубля в 2020 г., это почему-то оказалось полной неожиданностью для большинства белорусских экспортеров, имеющих большие валютные долги!

Леонид ЖЕЛТОНОГА,

профессор ИПК и ПК БНТУ

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