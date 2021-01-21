В периоды кризисов криптовалюты растут быстрее золота

В Беларуси появился сервис, с помощью которого можно покупать и продавать биткоины. Кому и зачем это нужно?

Цифровое золото

Ажиотаж вокруг криптовалюты значительно снизился. Однако сама тема не исчезла и вряд ли исчезнет в обозримом будущем. В США разрешено хождение биткоина, национальным банкам даже позволили принимать на хранение криптографические ключи от биткоин-кошельков. Но противостояние банкиров и «фиатных» (традиционных) денег с виртуальными финансами продолжается до сих пор. Тем более что новые вызовы подливают масла в огонь криптовалютного хайпа.

Пандемия COVID-19 все глубже погружает мир в экономический кризис. Единственный опробованный метод спасения экономики - это количественное смягчение (QE - quantitative easing), т.е. эмиссия не обеспеченных товарами и услугами денег. Триллионы долларов уже напечатаны и еще триллионы - на подходе, если верить первым заявлениям новой американской администрации. Когда эти деньги выплескиваются на финансовые рынки, котировки традиционных валют обваливаются. Инвесторы ищут новые возможности для сохранения накопленной стоимости и находят их в криптовалюте.

Примечательно, что в последнее время во время кризисов металлическое золото практически не растет в цене, зато растет цена биткоина. Криптовалюта потеснила желтый металл на позиции «тихой гавани», в которой инвесторы стараются отсидеться в периоды турбулентности на рынках. Биткоину уже больше 10 лет и до сих пор не было ни одной удачной попытки его взломать. Поэтому эта валюта и считается надежным активом, пусть цифровым, но зато защищенным от обесценивания из-за неконтролируемой эмиссии. Максимальное количество биткоинов ограничено алгоритмически и никогда не превысит 21 млн.

Триллионы долларов уже напечатаны и еще триллионы - на подходе, если верить первым заявлениям новой американской администрации.

Прошли времена, когда офисный планктон пытался майнить криптовалюту на офисных компьютерах. Это было возможно в самом начале. Известно, что легендарный создатель биткоина Сатоши Накамото намайнил крипты на своем компьютере на сумму свыше 5 млрд долл. Но это в прошлом. Майнинг биткоинов сейчас происходит на «майнинговых фермах» сотнями тысяч специализированных процессоров (ASIC-ов). 80% майнинга приходится на Китай, где для этого используется дешевая электроэнергия ГЭС. У нас тоже высказывались предложения использовать избыток электроэнергии от АЭС для майнинга. Однако, судя по всему, время биткоина уходит.

От доказательства работы - к доказательству владения

Главная проблема биткоина - низкая пропускная способность блокчейна биткоина, позволяющая осуществлять всего 3-7 транзакций в секунду (TPS). Для сравнения: пропускная способность платежной системы Visa составляет 24 тыс. TPS. Так что тягаться с нынешней платежной «фиатной» системой биткоину невозможно. Именно поэтому он никогда не станет средством оплаты товаров/услуг.

Главная проблема биткоина - низкая пропускная способность его блокчейна.

Но им может стать вторая по популярности криптовалюта - Эфириум. По заявлению ее создателя Виталика Бутерина (именно «Виталика» - это бренд!), после обновления блокчейн Эфириума сможет обеспечить пропускную способность в 100 тыс. TPS. Обновление состоит в том, чтобы перевести блокчейн с алгоритма консенсуса «Доказательство работы» (Proof-of-work) на алгоритм «Доказательство владения» (Proof-of-stake). Если не вдаваться в детали, то поддерживать работу блокчейна Эфириума после обновления будут не алчные майнеры, а сообщество валидаторов, хранящих на своих аккаунтах определенную сумму криптовалюты. Такой способ обеспечения работоспособности сети намного более экономичный с точки зрения энергозатрат и намного более эффективный с точки зрения функциональности.

Блокчейн Эфириума не такой «древний», как у биткоина. Он запущен в 2015 г., когда Виталику Бутерину был всего 21 год (протокол юный гений опубликовал еще раньше - в 2013-м). Но за это время с ним тоже не было серьезных проблем, и вполне вероятно, что Эфириум сможет вытеснить биткоин и как средство инвестирования. Тем более что по функционалу Эфириум превзошел биткоин многократно. Он хорошо вписывается и в концепцию «Индустрии 4.0» как проверенная и надежная платформа для смарт-контрактов.

Крипта вместо SWIFT

Криптовалюты уже несколько лет рассматриваются как альтернатива фиатным платежам. Распускаются слухи, будто бы биткоин и Эфириум могут быть использованы для финансирования терроризма и наркоторговли. Но по факту криптовалюты - это альтернатива SWIFT.

Сейчас, когда всерьез рассматривается возможность отключения от SWIFT как Беларуси, так и ее ближайшего союзника - России, обе страны одновременно заинтересовались криптовалютами. Но не биткоином и Эфириумом. Есть крипта, созданная специально для трансграничных платежей компанией Ripple. Ее токен XRP успешно работает в Латинской Америке и Австралии. Ближе к «цивилизованному миру» его не подпускает влиятельное банковское лобби. Ripple успешно и дешево решает проблему трансграничных платежей. Достаточно купить токены XRP, и можно в считаные секунды бесплатно переправить их по блокчейну Ripple в любую точку мира, а там уже - перевести обратно в национальную валюту.

Криптовалюты - это альтернатива фиатным платежам и SWIFT.

С учетом мгновенности такой транзакции волатильность, присущая криптовалютам, не успеет стать помехой. Именно поэтому в США XRP практически запрещен, для операций с ним требуется недешевая лицензия брокера. И именно поэтому к токену XRP компании Ripple проявляет интерес Центробанк России. Ripple - блестящее решение для обхода международных санкций по SWIFT. Это быстрые и дешевые трансграничные платежи. У платформы есть только один минус: Ripple - американская компания.

Юзер, кис-кис!

Так для чего же запущен сервис покупки/продажи биткоинов с помощью карты Visa «Беларусбанка»? Биткоин - устаревшая и нефункциональная криптовалюта. Но она может быть способом сохранения сбережений в случае падения курса национальной валюты. Однако есть несколько «но».

В пресс-релизе компании, которая предоставляет этот сервис, сообщается: «Осенью 2018 г. Беларусбанк стал стратегическим партнером компании Whitebird (ООО «Уайт Берд»), оказывающей услуги по обмену криптовалют в правовом поле Декрета№8 «О развитии цифровой экономики», Парк высоких технологий, Республика Беларусь. На данный момент компания Whitebird является первым и единственным легальным оператором обмена криптовалют в странах СНГ, а также в Грузии и в Украине… Граждане смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро»...

Как известно, дьявол кроется в деталях. Как именно граждане могут обменивать крипту на фиат, по какому курсу? На этот счет сервис занял загадочную позицию: «Компания самостоятельно определяет цены токенов в зависимости от вида сделки; валюты сделки; объема токенов; ликвидности токенов; фактического спроса и предложения на токены». При этом заявлена нулевая комиссия за ввод и вывод средств. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Фактически комиссия включена в произвольно назначаемый компанией курс обмена. В сфере криптовалют курс обмена определяется на биржах, к тому же сервисы и биржи назначают комиссии за обменные операции. Это понятно и логично. Ведь в ИТ действует железное правило: «Если вы не платите за продукт, значит, вы и есть продукт». Все «бесплатные» ИТ-сервисы так или иначе монетизируют свою пользовательскую базу.

Вторая странность связана с процедурой верификации пользователей, которую в криптомире называют KYC (Know your customer - знай своего клиента). Это обязательная процедура для легализации сервиса в соответствии с правилами борьбы против отмывания преступных средств. Абсолютное большинство сервисов требуют минимального раскрытия личной информации - первая страница паспорта и селфи с ним в руках. Обработка личных сведений производится в автоматическом режиме, чтобы избежать утечки персональных данных, и занимает обычно несколько минут. Белорусский сервис требует два разворота паспорта, в том числе и скан той страницы, где личная подпись. Обработка производится сутки, очевидно, в ручном режиме. Фактически вы предоставляете важные персональные данные неизвестно кому без всяких гарантий…

Недавно из России пришла информация, которая может дать ключ к пониманию - почему именно сейчас при поддержке крупнейшего государственного банка появился белорусский сервис по обмену биткоинов. В России подготовлен законопроект, согласно которому доходы от операций с криптой будут облагаться налогом на доходы физлиц (НДФЛ). Граждане сами обязаны уведомлять налоговые органы об операциях с криптой под угрозой разорительных штрафов. Закон вступит в силу 1 января 2021 г. Учитывая, что и наши налоговые органы крайне изобретательны, эта подсказка может быть быстро ими воспринята.

Вместо резюме

Каждый год в последнем номере британского журнала The Economist дается прогноз по важнейшим событиям на следующий год в виде коллажа на обложке. Журнал славится своим попаданием в десятку, поэтому зашифрованное послание принимают всерьез. Говорят даже, что The Economist в графическом виде просто представляет слив прямо из британского Кабинета министров. В этом году на обложке изображен игровой автомат «Однорукий бандит». Это отсылка к номеру года: «двадцать одно» или «блэк джек» - самая популярная азартная игра. А иконки автомата обещают снижение угрозы атомной войны, улучшение отношений США и Китая, закат Японии, расцвет телеконференций, сомнительный экономический рост, падение доллара. И… ничего о криптовалютах! Похоже, Лондон как мировой финансовый центр больше не видит в крипте серьезного игрока.

Игорь КЛОКОВ

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