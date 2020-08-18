Какие новые финансовые инструменты появились в Беларуси

Консервативные и рисковые способы сбережения и инвестирования капитала.

Самым проверенным и хорошо известным сберегательным инструментом является банковский депозит. Нужно понимать, что банковские вклады выполняют исключительно сберегательную функцию, т.е. не позволяют существенно нарастить капитал и обычно не имеют целевого назначения. В то же время помимо классических вкладов существуют специфические сберегательные продукты.

К ним, например, относятся строительные сбережения. Их суть заключается в том, что гражданин на определенный период размещает деньги во вклад в банке. Исходя из суммы и сроков открытия вклада, по истечении сберегательного периода банк предоставляет кредит по ставке, как правило, ниже рыночной (например, ставка рефинансирования +1%) с учетом кредитоспособности заемщика. Таким образом, если в ваших планах - приобретение квартиры, то строительные сбережения могут стать хорошей возможностью для накопления и получения кредита на оставшуюся сумму через несколько лет по привлекательной ставке.

Еще одним целевым сберегательным инструментом является страхование дополнительной пенсии. В настоящее время эту услугу предлагают страховые компании. На страховую сумму в течение периода накопления начисляется определенный процент. После выхода на пенсию страхователь может выбрать график выплат. Например, получить всю сумму сразу или разделить ее на ежемесячные поступления от 3 до 15 лет. В настоящее время договор страхования дополнительной пенсии можно заключить либо в белорусских рублях, либо в валютном эквиваленте с осуществлением всех страховых взносов и выплат исключительно в белорусских рублях по курсу Национального банка на день оплаты.

Помимо сберегательных инструментов существует ряд финансовых продуктов инвестиционного характера. К наиболее традиционным из них можно отнести государственные и корпоративные облигации. В настоящее время выпуск государственных облигаций возможен как белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Новые выпуски корпоративных облигаций могут быть реализованы только в национальной валюте. При этом на рынке продаются облигации банков и предприятий, номинированные в иностранной валюте. Однако все расчеты по их продаже и покупке должны происходить в белорусских рублях. Данное ограничение было введено с целью снижения уровня долларизации экономики.

Все большую популярность получают инновационные формы инвестирования. К таковым можно отнести приобретение криптовалют или корпоративных токенов. В Республике Беларусь работают несколько площадок на которых можно совершать операции по покупке и продаже криптоактивов. Несмотря на то что все криптовалюты по своей сути являются токенами, следует различать понятия токенов, которые эмитируют компании, и традиционные криптовалюты. Цифровые валюты обычно не имеют единого эмитента, и доходность от покупки и продажи данных видов активов может существенно колебаться. Поэтому такой вид вложений можно отнести к высоко рисковым инвестициям.

Анастасия ЛУЗГИНА

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya

Ссылки по теме:

Чем заменить банковские кредиты?

Жизнь на проценты