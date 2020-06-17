Осторожно, китайские кредиты!

Почему Китай «играет на понижение» сырьевых рынков и валют развивающихся стран?

Как мы уже отмечали (см. «Директор» №12\2019 «Новый кризис неизбежен»), многие развивающие страны, в том числе Беларусь и Россия, за последние годы набрали порядочно китайских кредитов. Хотя ни одна развитая страна их не берет, несмотря на кажущиеся выгоды. Проблема в том, что при использовании китайских кредитов образуются внешние долларовые обязательства без притока долларов в страну! Эта проблема усиливается при оттоке капитала, так как в условиях дефицита долларовой ликвидности на их обслуживание центральным банкам развивающихся стран приходится тратить золотовалютные резервы.

Как запустить экономику за счет должников

Выдавая развивающимся странам кредиты, обеспеченные золотовалютными резервами этих стран, Китай создает под них свою денежную массу М2 (наличные деньги в обороте, переводные и срочные депозиты). При этом М2 Китая составляет 250% от ВВП, а М2 Республики Беларусь - лишь 16% от ВВП!

При использовании китайских кредитов образуются внешние долларовые обязательства без притока долларов в страну.

И в условиях дефицита долларовой ликвидности и сжатия евродолларовой системы, у Китая возникают проблемы с обслуживанием собственного внешнего долга. Но самое главное - он не может «запустить» свою экономику. Несмотря на беспрецедентное вливание центробанком около 8 трлн юаней, китайская экономика в I квартале упала на 6,8%. Это катастрофа! Такого там не было более 25 лет.

Чтобы реализовать свой кредитный импульс, Китай должен обязательно укреплять юань по отношению к американскому доллару. В настоящий момент, несмотря на беспрецедентную программу «количественного смягчения», ставка ФРС США равна нулю, доходность 13-недельных казначейских облигаций США - 0,1%, а ставка трехмесячного Libor - 1,1%.

В условиях дефицита долларовой ликвидности Китай пытается дать положительный импульс своей экономике за счет золотовалютных резервов развивающихся стран. Он опосредованно играет на понижение их валют. Например, на рис. 1 показана игра на понижение российского рубля, что привело к сокращению золотовалютных резервов РФ на 30 млрд долл. Золотовалютные резервы Беларуси также уменьшились на 1 млрд долл. Подобной стратегии Китай придерживается в отношении бразильского реала, турецкой лиры, индийской рупии и других валют развивающихся стран (рис. 2, 3).

Система золотовалютных резервов может прекратить существование в результате текущего мирового финансового кризиса.

Игра на понижение цены фьючерсов ведется и на рынке нефти (рис. 4). Это необходимо Китаю для запуска его экономики в условиях продолжающегося кризиса, когда имеет место дефицит долларовой ликвидности. Такая же политика ведется и на других сырьевых рынках, которые по существу являются финансовыми.

ЗВР развивающихся стран - под угрозой!

Нет сомнения в том, что в условиях дефицита долларовой ликвидности Китай будет реализовывать эту стратегию и дальше, пока ему не удастся запустить свою экономику, т.е. обеспечить ей рост не ниже 6%. Меньший рост для Китая неприемлем, так как не обеспечит непрерывное рефинансирование внешнего долга. При росте ВВП ниже 6% его внешний долг будет расти под «собственным весом». Это, в свою очередь, может вызвать полное истощение золотовалютных резервов развивающихся стран, которые по сути являются отражением Бреттон-Вудской системы со всеми ее недостатками. Прежде всего там, где отсутствует оперативное и гибкое реагирование на появление дисбалансов в экономике.

Этим же объясняется тот факт, почему Россия до сих пор не распечатала свою «кубышку». Продажа долларов из ФНБ Министерством финансов РФ даст возможность Центральному банку «напечатать» рубли. Но в условиях усиливающегося оттока капитала и падения экспортной выручки из-за снижения цен на энергоносители это приведет к взрывной девальвации российского рубля, что может вызвать крах всей денежной системы. С другой стороны, если Минфин РФ будет продавать валюту из ФНБ, то в условиях спада экономики это может вызвать необоснованное укрепление рубля, что приведет к еще большим проблемам.

Точно так же, как Бреттон-Вудская система прекратила свое существование в результате финансовых кризисов конца 1960-х - начала 1970-х гг., система золотовалютных резервов может прекратить существование в результате текущего мирового финансового кризиса. Это грозит крахом денежным системам развивающихся стран. Поэтому необходимо искать новые подходы к организации денежного обращения в Беларуси. Тем более, некоторые финансисты допускают, что после кризиса на роль резервной валюты может претендовать криптовалюта.

Рис.1. Опосредованная игра Китая на понижение российского рубля

Рис. 2. Опосредованная игра Китая на понижение бразильского реала

Рис. 3. Опосредованная игра Китая на понижение индийской рупии

Рис. 4. Опосредованная игра Китая на понижение фьючерсов на нефть

Леонид ЖЕЛТОНОГА,

профессор ИПК и ПК БНТУ

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