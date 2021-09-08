Август оказался удачным для валютного рынка

Население, предприятия и банки за месяц продали «чистыми» 228,5 млн долларов. А золотовалютные резервы Нацбанка выросли на 14%

Похоже, на валютном рынке новый тренд - все его участники являются чистыми продавцами. В том числе, население, которое около двух лет являлось стабильным покупателем. Второй месяц физические лица в Беларуси являются чистыми продавцами СКВ. И хотя с начала года они все-таки купили больше, чем продали, на 316,2 млн долларов, в июле чистая продажа валюты населением составила 47,1 млн долл., а в августе - вдвое больше (94,6 млн).

Все остальные участники рынка давно являются чистыми продавцами. Так субъекты хозяйствования за 8 месяцев продали валюты больше, чем купили, на 737,2 млн долл. А конкретно в августе - на 75,4 млн. Это значительно меньше, чем по итогам июля (335,9 млн.), но тогда такие объемы объяснялись налоговыми платежами. Сейчас динамика примерно соответствует средней по году.

С нерезидентами все понятно - они также традиционно были чистыми продавцами, и в августе совокупно продали 44,2 млн долларов. Банки, которые в прошлом месяце неожиданно стали чистым покупателем 26 млн долларов, в августе вернулись «на путь истины» и продали валюты на 14,3 млн.

В целом по итогу 8 месяцев текущего года на белорусском рынке наблюдается чистая продажа валюты, что в совокупности с другими факторами (благоприятная ситуация во внешней торговле и достаточно высокие ставки по коммерческим кредитам) поддерживает курс рубля.

Кстати, август также оказался удачным и для пополнения золотовалютных резервов государства. По данным Национального банка, за предыдущий месяц ЗВР увеличились на 1 054,3 млн долл. (+14,2%) после роста в июле на 33 млн долл. (+0,4%). Источники такого значительного роста - распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда (SDR), покупка Нацбанком валюты на биржевых торгах, а также поступление СКВ в бюджет.

Впрочем, как отмечают эксперты, SDR - это, скорее, «виртуальные» деньги, потому что рассчитаться ими можно только с самим Фондом. Либо - продать другой стране, но, конечно, с приличным дисконтом. Тем более что «технический» рост ЗВР в текущих условиях не является важным показателем - он рассчитан на рыночных инвесторов и внешних кредиторов, которых сейчас в нашей стране интересуют только реальные активы и совсем другие гарантии.

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