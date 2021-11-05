Почему договор нельзя «подмахивать», не вникая в детали.

Юрист рассказал - что должно быть прописано в договоре, чтобы потом это не стало источником проблем. Советуем дочитать этот текст до конца, чтобы понять, можете ли вы найти «подвох» в важном документе.

- Удивляюсь: как часто люди, не глядя, «подмахивают» договоры, не вдаваясь в детали! Но если, прежде чем подписывать, вы все-таки решите внимательно прочитать такой документ, не прибегая к помощи юриста, советую сосредоточиться хотя бы на базовых элементах. Я не буду углубляться в императивные и диспозитивные нормы, хотя это крайне важно, но хотя бы этот минимум поможет уменьшить ваши риски.

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1. Преамбула

Здесь должны быть указаны полные и четкие наименования сторон. Если у второй стороны подписант действует на основании доверенности - возьмите у него заверенную копию оной. Там должно быть четко указано: какие права он имеет в части подписания таких документов (виды договоров и на какие суммы). Дело в том, что часто доверенность дает право подписи только определенных договоров или на определенные суммы (например, не выше 10 тысяч рублей).

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2. Предмет и цена договора. Сроки.

Здесь указывается, что именно выступает предметом договора, и по какой цене. Поэтому здесь должна быть предельная четкость! Если это разнообразные поставки или услуги, их перечень можно вынести в приложение к договору или счета к нему с перечислением конкретики уже там. Если речь идет о работах, то должен быть указан полный и ясный их перечень. Например, при покупке станка, нужно указать не только его модель, но и год выпуска, цвет и т.д. вплоть до vin-номера. То есть: в этом разделе не должно быть каких-то туманностей! Иначе в процессе исполнения договора вас могут ждать сюрпризы. То же самое касается и цены: должна быть указана точная цифра, а также когда и на каких условиях осуществляется оплата.

Срок, конечно, также важен: скажем, поставят вам товар через день или год, а может вас обяжут что-то сделать за неделю, хотя вы рассчитывали на месяц? Так что внимательно изучите сроки исполнения обязательств.

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3. Права и обязанности контрагентов

Чем они проще читаются, тем лучше. В тексте должно быть все четко и понятно. Никаких двусмысленностей! Срок оплаты, поставок и так далее. Если что-то непонятно - настаивайте на том, чтобы формулировки были изменены. Не довольствуйтесь устными объяснениями. Договор не обязан быть сложным, скорее - наоборот. Чем понятнее условия - тем лучше договор, и тем меньше споров.

Также это касается прав и обязанностей сторон, где четкость и конкретика являются определяющими в случае возникновения споров. Договор должен четко разделять права и обязанности сторон. Если вам что-то непонятно, а контрагент говорит, что это все мелочи и неважно, предложите убрать непонятный вам и «не важный», со слов вашего контрагента, пункт.

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5. Ответственность сторон

Что будет, если вы или вторая сторона нарушит условия договора? Пеня в размере стократной ставки рефинансирования точно должна вызывать вопросы. Если неустойка вписана в раздел форс-мажоров (которые редко кто читает) - исходите из того, что вас намеренно пытаются ввести в заблуждение и запутать. Это уже должно насторожить. Всякие случайности обычно не случайны! Вам должен быть ясен размер вашей ответственности и ответственности второй стороны. Но если вы кругом оказываетесь должны, а вторая сторона вам ничем не обязана - это, как минимум, странно.

Не путайте пеню и штраф! Первое - это неустойка, которая устанавливается в процентах за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства. Второе - это неустойка, которая устанавливается в точно определенной сумме или в процентах к какой-то величине (например, 10-50% от суммы долга/поставки и т.д.) и взыскивается однократно.

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6. Подсудность

Важно определить место разрешения спора: по месту вашей регистрации или регистрации второй стороны. Определите для себя, где вы хотите, чтобы проходил суд, если до этого дойдет. Например, если вы покупаете товар на 10 тысяч со 100%-ной предоплатой, а в договоре в качестве места разрешения спора указан Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-промышленной Палате РФ, то предварительно оцените размер государственной пошлины и сроки рассмотрения таких дел. На тот случай, если вдруг товар вам не поставят, и вы захотите вернуть деньги. При необходимости, просите изменить место разрешения спора, а если вторая сторона упорствует - договаривайтесь на оплату по факту поставки. Действуйте в своих интересах и руководствуйтесь принципами разумности равенства: равная ответственность и равные условия для сторон.

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7. Условия отказа и/или расторжения договора

Отказ и расторжение договора - это разные вещи. Имеется ли это в договоре, и надо ли вам это? Сможете ли вы в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий договора? А вторая сторона? А за сколько дней? А если нет, что тогда? Какие последствия вас ожидают в этом случае? Как это скажется на вашем бизнесе, если все пойдет не по плану? И так далее... Подробности этих нюансов можно узнать в интернете, чтобы осознать степень важности данного условия. Или можно посоветоваться со знающими эту сферу людьми.

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8. Реквизиты сторон

Обратите внимание на правильное написание наименований сторон, наличие УНП и адресов, включая почтовый. Иногда адрес в реквизитах может не совпадать с адресом ЕГР. Проверяйте это! Потому что часто претензии уходят по неправильному адресу, где давно никого нет, и в результате досудебный порядок считается не соблюденным. Советую, невзирая на прописанные в договоре реквизиты, перед отправкой любых документов контрагенту уточнить информацию о его фактическом нахождении. И не у него, а на сайте ЕГР. На практике контрагенты часто никого не уведомляют при смене адреса.

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Это далеко не полный перечень важных вопросов. Есть еще много нюансов - от видов переписок, уведомлений (электронные, по факсу или заказные письма), до существенных условий договора, которые крайне важны и которые у каждого вида свои, сроков действия договора и т.д. Но соблюдая хотя бы основные перечисленные выше пункты, вы будете лучше осведомлены и подготовлены к могущим возникнуть проблемам. И, конечно, если есть возможность, на этапе подписания договора стоит обращаться к специалистам.

P.S.: если прочитав этот текст, вы не заметили, что в нем пропущен один пункт, то… читайте свои договоры внимательнее.

Андрей ЗЯТЬКОВ,

юрист, магистр юридических наук

pravohelp.by

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