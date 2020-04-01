Неустойка по закону и по договору

Что нужно знать руководителю предприятия о механизме взыскания штрафных санкций с контрагентов? Отвечает адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского Константин ОСТАПЮК.

- Начнем с того, что неустойка может быть предусмотрена законом (законная неустойка) или соглашением сторон (договорная неустойка).

Особенностью законной неустойки является то обстоятельство, что кредитор вправе требовать ее уплаты вне зависимости от того, предусмотрена ли она договором. В качестве примера законной неустойки можно привести установленную Законом «О защите прав потребителей» неустойку в размере 1% за нарушение продавцом прав потребителя. Потребитель всегда вправе требовать от продавца уплаты указанной неустойки вне зависимости от наличия ее в договоре.

В отличие отзаконной договорная неустойка должна быть установлена соглашением сторон. Законодательством предусмотрено требование к письменной форме соглашения о неустойке, которое должно быть включено в содержание договора либо стороны должны заключить отдельное письменное соглашение о неустойке.

Нередко встречаются случаи, когда стороны осуществляют поставки товара без заключения договора поставки, только на основании заявки и накладной. В данном случае, если между сторонами отсутствует письменное соглашение (например, стороны не подписали договор, а поставка была осуществлена), продавец не сможет требовать от покупателя уплаты неустойки, так как сторонами не было заключено соответствующее письменное соглашение. То есть несоблюдение письменной формы влечет недействительность условия о неустойке.

Неустойка бывает двух видов - в форме штрафа и пени. Штраф, как правило, предусматривает твердую денежную сумму, а пеня исчисляется в процентном выражении за каждый день (месяц или иной период) просрочки.

Нужно знать, что если стороны не предусмотрели в соглашении о неустойке порядок ее определения (в договор отсутствует механизм расчета пени; не указан размер подлежащего штрафа), то соглашение о неустойке будет считаться незаключенным, в связи с чем кредитор не сможет требовать ее уплаты!

Также важно помнить, что пеня и штраф - это разные виды неустойки. Поэтому за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить и пеню, и штраф. Например, за непоставку товара в установленный срок по договору поставки кредитор вправе требовать пеню за просрочку поставки, которая предусмотрена договором (% от стоимости за каждый день просрочки), а также уплаты 10% штрафа, предусмотренного в п. 91 Положения о поставке товаров в Республике Беларусь.





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