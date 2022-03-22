Подписан Указ «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики»

Кроме мер поддержки для экспортеров и отдельных отраслей документ содержит ряд ограничений для компаний и инвесторов из «недружественных стран» по выводу капитала и взаимным расчетам.

Указ №93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» был подписан еще 14 марта. Но официальная информация о нем появилась только в четверг. Как говорится в сообщении Минэкономики, «данный законодательный акт направлен на повышение внутренней устойчивости экономики, включая обеспечение макроэкономической и бюджетной стабильности, в условиях беспрецедентного санкционного давления, связанного с введением иностранными государствами ограничительных мер в отношении Республики Беларусь».

Что касается мер поддержки отечественного бизнеса, то, судя по имеющейся информации, они пока четко не определены, а в основном только очерчены. Конкретные меры в отношении отраслей, «оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов», поручено принимать Совету Министров в зависимости от развития ситуации.

В Минэкономики отмечают, что это может быть: изменение сроков уплаты дивидендов за 2021 год, особенностей уплаты НДС и акцизов при реализации белорусских нефти и нефтепродуктов, сроков уплаты налогов, сборов (пошлин), иных платежей в бюджет. Кроме того, правительство сможет оперативно определять размер платы за предоставление госгарантий по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, размер базовой арендной величины, принимать решения о переносе приходящихся на 2022 год сроков исполнения обязательств по бюджетным ссудам (займам), исполненным гарантиям правительства и местных исполнительных и распорядительных органов, мерам государственной поддержки и др.

Для поддержания экспортеров, имеющих обязательства по кредитным договорам, Указом предусматривается возможность неприменения к ним банками штрафных санкций при неподтверждении целевого использования кредитных средств по причине военно-политической обстановки на территории страны-контрагента и при обеспечении экспортером уплаты в полном объеме процентов по экспортным кредитам.

«В целях недопущения резкого ухудшения финансовых показателей субъектов хозяйствования и минимизации негативного влияния колебаний курса белорусского рубля на их деятельность в условиях неблагоприятной геополитической обстановки на три года продляется действие Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. №159 «О пересчете стоимости активов и обязательств», - говорится в сообщении Минфина. Также освобождены от уплаты НДС операции с мерными слитками и ограненными драгоценными камнями, произведенными отечественными предприятиями-изготовителями.

Наиболее резонансными мерами, предусмотренными Указом №93, являются ограничения для компаний и инвесторов из т.н. «недружественных стран», которые могут применяться при определенных обстоятельствах. Эти меры очень похожи на принятые по аналогичному поводу в Российской Федерации.

Так, «в случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое «замораживание» реализуемых на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте, Министерству финансов, банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению Совета Министров (его Президиума) обеспечивать исполнение обязательств перед такими странами в национальной валюте».

Кроме того сообщается, что правительству предоставлено право вводить сбор за досрочное расторжение договоров (кредитных, арендных и т.п.), инициированное иностранными организациями или гражданами из государств, принявших решение о введении специальных мер (санкций) в отношении белорусских юридических и физических лиц. Что это будет за сбор и в каком размере - пока не сообщается. Совмин также сможет приостанавливать исполнение международных соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Республикой Беларусь с этими государствами.

Аналогично решению, принятому в России, Указ ограничивает возможность вывода капитала из Беларуси для инвесторов из «недружественных стран». В частности, для них устанавливается запрет на отчуждение долей (акций) в уставных фондах белорусских юридических лиц по перечню, определяемому Советом Министров. Как сообщается, дополнительно правительству предоставляется право «на установление повышенной ставки налога на доходы иностранных организаций в отношении таких возможных выплат (дивиденды, роялти, процентные доходы и т.п.)».

Ссылки по теме:

В Беларуси приняты меры по поддержке банковской системы

Иностранные инвесторы не могут вывести деньги из России