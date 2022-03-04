Иностранные инвесторы не могут вывести деньги из России

Введенные ограничения касаются и белорусов. Эксперт рассказал о ситуации на российском фондовом рынке.

Мы сообщали, что Центробанк РФ принял решение о введении с 28 февраля 2022 г. временного запрета для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Таким образом для иностранных инвесторов была заблокирована возможность вывода валюты из страны. Кроме того, в последний день зимы регулятор отменил торги ценными бумагами на бирже. «В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской Бирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи 1 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 1 марта 2022 года», - говорилось в официальном заявлении.

На зарубежных фондовых площадках продолжалось падение стоимости акций российских компаний. Так, по состоянию на 14:00 по Москве 28 февраля на Лондонской фондовой бирже бумаги НОВАТЭКа упали на 70,35%, до 36,95 долл. за акцию, акции «Сбербанка» - на 69,5%, до 1,23 долл., X5 Group - на 55,26%, до 5,4 долл., «Сургутнефтегаза» - на 3,76%, до 3,48 долл., Evraz - на 26,72%, до 150 долл., «Полюса» - на 35,62%, до 50,15 долл.

Владимир САВЕНОК, финансовый консультант, генеральный директор компании «Личный капитал» рассказал director.by, что происходит на рынке:

- Ситуация на российском фондовом рынке сейчас понятна: никому ничего не дают сделать - ни купить, ни продать. Наверное, это правильное решение, чтобы сгладить сильнейшую волатильность. Возможно, через пару дней страсти немного улягутся и тогда ЦБ откроет биржу и допустит падение рынка. Все эти ограничения касаются и белорусов, которые, как нерезиденты, также не смогут продать свои акции даже после открытия биржи, так как ЦБ запретил брокерам проводить операции с ценными бумагами нерезидентов.

Какой выход? Ждать. Быть готовым к серьезным потерям. Даже если рынок откроется и ограничения снимут, есть риск дальнейшего существования российского фондового рынка вообще. На фоне того, что происходит и возможной изоляции наших стран от всего мира, внутренний российский рынок будет никому не нужен, а правительству России будут очень нужны деньги. Ну, и про «жирные» дивиденды, о которых так много говорилось в последние месяцы, тоже придется забыть.

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