Российский фондовый рынок лихорадит. Что делать инвесторам?

На фоне неудачных переговоров с США и НАТО рынок акций в России рекордно рухнул. Аналитики говорят, что это самый серьезный обвал с марта 2020 года

Индекс Московской биржи к вечеру 18 января упал на 6,9%, до 3 314,66 пункта, по сравнению с началом торгов. Как отмечает РБК, в последний раз индекс Мосбиржи падал ниже 3400 пунктов в марте 2021 года. Индекс РТС по состоянию на 17.15 по Москве упал на 7,59%, до 1 362,98 пункта. В предыдущий раз этот показатель опускалось ниже 1400 пунктов в начале февраля прошлого года.

Падение продолжилось и 19 января, хотя уже и не такими темпами. По подсчетам аналитиков, всего за полтора дня российский фондовый рынок потерял около15%. Фактически это весь рост, который был достигнут в течение прошлого года. Параллельно обвалился и валютный рынок. Сегодня утром доллар в России торговался на уровне 77,01 рубля (+0,1), евро - 87,30 рубля (+0,2).

В результате падения индексов обыкновенные акции Сбербанка в начале торгов 18 января упали на 9%, привилегированные - на 8,6%, акции «Яндекса» - на 6%, «Газпрома» и «Норникеля» - почти на 7%, «Аэрофлота» - на 6,5%, «Петропавловска» - на 15%, АФК «Система» - на 6%.

Российский рынок акций падает после заявлений, сделанных политиками на фоне неудачных переговоров России с США и НАТО и возросших геополитических рисков. Аналитики «БКС Мир Инвестиций» считают, что неудачные переговоры России и США по вопросам европейской безопасности вместе с санкционными угрозами со стороны Запада обеспечат масштабный отток инвесторов. По их мнению, многие участники рынка поспешили как можно оперативнее сократить риски и выйти из российских ценных бумаг.

Владимир САВЕНОК, финансовый консультант, генеральный директор компании «Личный капитал»:

- Геополитическая напряженность обвалила российский рынок акций, и они стали фундаментально дешевыми. Мультипликатор Р/Е у «голубых фишек» сейчас крайне привлекателен для инвесторов. Мало того, что эти акции стали очень дешевыми, они также являются и основными бенефициарами высокой инфляции, потому что цены на металлы, нефть, газ и услуги банков (кредиты) растут вместе с инфляцией. То есть, эти отрасли особо привлекательны в период растущей инфляции. Не говоря уже о возможных высоких дивидендах. В общем, одни плюсы. Если бы не политика…

Итак, покупать, или не покупать? При такой цене однозначно нужно покупать. Вопрос лишь - когда? Здесь возможны две стратегии - для оптимистов и реалистов. Стратегия для оптимистов: если вы считаете, что конфликт между Россией и США закончится успешно (т.е. ситуация «разрулится» без дальнейших потрясений), можете начинать покупать акции прямо сейчас. Но не на всю сумму - спланируйте свои инвестиции так, чтобы докупиться, если рынок упадет еще на 10-15%.

Стратегия для реалистов, которой я советую придерживаться, следующая: пока не покупать, а ждать хороших новостей. Когда такие новости придут, рынок тут же взлетит на 5-10%. Но он не отыграет все потери за один день. В этот момент я и сам собираюсь купить акции российских компаний или ЕТФ. Что покупать? Это тоже важный вопрос. Для большинства инвесторов гораздо удобнее и менее рискованно купить ЕТФ (БПИФ) российских акций. В России - VTBX или FXRL, за рубежом - RSX.

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