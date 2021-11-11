В Беларуси участились дефолты по корпоративным облигациям

Их количество в этом году оказалось большим, чем за 2019-2020 гг. вместе взятые.

Если проанализировать информацию, размещенную на сайте Министерства финансов, то в этом году о дефолте по облигациям объявили как минимум 8 компаний. Для сравнения: за предыдущие два года на сайте ведомства размещалась информация о шести таких случаях.

Так, 3 ноября Минфин сообщил о неисполнении обязательств по досрочному выкупу ценных бумаг крупным минским девелопером «Байкал». Речь шла о выпуске с общим объемом эмиссии на 500 тыс. долларов под 7,5%. Это крупная компания, в собственности которой находятся такие серьезные объекты, как галерея «Элатио», доля в ТЦ «Мост» и производственная база в Колодищах.

Ранее, 27 октября, стало известно о неисполнении обязательств по облигациям Пуховичского комбината хлебопродуктов. Предприятие пыталось получить через продажу облигаций 1 млн долларов на модернизацию производства. Одним из акционеров Пуховичского КХП СМИ ранее называли крупного белорусского бизнесмена Анатолия Трухановича.

Кроме того, в той или иной степени дефолт по облигациям в 2021 г. допустили также «Хлебокомбинат № 10», ООО «Премьер Маркет» (сеть магазинов «Домашний»), ООО «АвиаСити» (интернет-магазин opt.by), ООО «АЛВЕСТА-М» (дистрибьютор продуктов питания), ЧУП «Ульянис» (деревообработка), «Жилстройкомплект», (застройщик ЖК «Грушевский Посад»).

Как следует из информации Министерства финансов, на 1.07.2020 г. в Беларуси эмитировали свои облигации 194 предприятия. На этот период в обращении находились их облигации на общую сумму около 9,8 млрд рублей.

Источник: thinktanks.by

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