В 2022 году Банк развития выпустит облигаций на рекордную сумму

Совместным постановлением Совмина и Нацбанка №30/1 от 18 января 2022 года лимит объема эмиссии облигаций банка установлен в размере 2,6 млрд рублей.

Эта цифра зафиксирована в постановлении «Об определении лимита объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на 2022 год», который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

На 2022 г. лимиты банку установлены рекордные. В прошлом году в соответствии с постановлением Совмина и Нацбанка №79/1 от 10 февраля 2021 г. эта цифра изначально планировалась в сумме 570 млн рублей. Однако уже в июне лимит объема эмиссии облигаций Банка Развития был увеличен до 1 млрд 665 млн.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, банк в основном использует для последующего льготного кредитования госпрограмм и социальных проектов, а также с целью экспортного финансирования. Например, в прошлом году общий объем финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий составил 1,463 млрд рублей в эквиваленте. Объем выдачи экспортных кредитов в 1-м полугодии 2021 г. составил 858,4 млн руб.

Как считают некоторые эксперты, возможен такой вариант, что банку в этом году могут потребоваться более значительные средства для поддержки проблемных предприятий и отраслей, пострадавших от введения экономических санкций. Кроме того, у правительства в этом году появился новый источник финансирования. Как известно, 11 ноября 2021 г. был принят Закон Республики Беларусь от №128-З «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)». В соответствии с ним Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов разрешили вкладывать резервные средства в облигации Банка развития.

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