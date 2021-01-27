Как грамотно вложить деньги? Советы начинающим инвесторам

В условиях экономической и политической неопределенности ищем «тихую гавань».

Если вы когда-либо интересовались темой инвестирования в ценные бумаги, то наверное понимаете, что сейчас на мировом рынке сложилась уникальная ситуация. За 25 лет, в течение которых я занимаюсь инвестированием, не могу припомнить подобной ситуации.

Во-первых, пандемия обрушила всю мировую экономику. ВВП во всех странах рухнул. Но при этом фондовые рынки взлетели вверх! Рынок США (S&P500) вырос с начала года на 14%, Китая - на 20%. А индекс технологических компаний NASDAQ - вообще на 40%! Можно добавить, что ставка ФРС США весной была снижена до исторического минимума - 0,25%.

Такой несуразицы мир еще не видел. Перед инвесторами во всем мире стоит вопрос: что делать? А для белорусских инвесторов этот вопрос еще более актуален в связи с политическим и экономическим кризисом в стране.

Основные правила для белорусского инвестора

На финансовом рынке Беларуси сейчас еще большая неопределенность, чем на мировых рынках. Поэтому основные правила инвестирования для белорусского инвестора таковы:

Обязательное наличие резервного фонда на 3-6 месяцев. Весь фонд нужно держать в валюте. Думаю, на фоне падения доллара именно эта валюта сейчас наиболее привлекательна для покупки (если вы еще не купили).

Как минимум 50% резервного фонда (или все 100%) нужно держать в наличных. В ячейке или под матрасом - вам решать. Но эти деньги должны быть легко доступны.

Что касается основного капитала, то принцип №1 - держать не менее 50% средств за рубежом. Хотя у белорусов пока немного легальных возможностей для открытия счетов за рубежом, но они есть. Например, счет в зарубежной страховой компании.

Основной капитал сейчас нужно держать в валюте и ценных бумагах - в специализированных фондах или в любых других иностранных бумагах. Эти инвестиции защищены от многих рисков - таких, например, как банкротство банка или действия правительства. Активы в иностранных ценных бумагах, даже купленных через белорусские банки, находятся в депозитариях за рубежом, и риски их блокировки или конфискации намного ниже, чем в случае с депозитами в белорусских банках.

Отсюда следует принцип №2 - не инвестировать в ценные бумаги в Беларуси, по крайней мере, до окончания политического и экономического кризиса.

Ситуация на рынке - норма или эйфория?

Сегодняшняя ситуация уникальна еще и тем, что никто - ни аналитики, ни государственные финансовые структуры - не понимают, что происходит и не могут дать никаких прогнозов даже на год. Поэтому каждый инвестор должен принимать решение самостоятельно.

То, что сейчас происходит на рынке акций - это эйфория.

На мой взгляд, то, что сейчас происходит на рынке - это эйфория. В свое время Джон Темплтон так высказался о жизненном цикле рынка: «Бычий (растущий) рынок рождается на пессимизме, вырастает на скептицизме, взрослеет на оптимизме и умирает на эйфории». Это высказывание показано в виде диаграммы.

Это моя любимая диаграмма. И когда я думаю, что сейчас делать - инвестировать или ждать - я смотрю на нее и спрашиваю себя: в каком месте на этой кривой мы сейчас находимся? Последние 10 лет мы колебались между скептицизмом и оптимизмом, поэтому я все эти годы рекомендовал не уходить с рынка акций.

Сейчас у меня твердая уверенность в том, что рынки находятся в состоянии эйфории. И далее путь либо глубоко вниз, либо (в лучшем случае) - вперед по горизонтальной прямой. Потому что причин для роста рынка я не вижу никаких. И вот несколько индикаторов, подтверждающих мою точку зрения.

Мультипликатор баланса рынка и экономики - Р/Е (отношение цены индекса S&P500 к прибыли на одну акцию компаний данного индекса).

Этот простейший индикатор показывает, насколько рынок опережает или отстает от экономики. Среднее значение этого индекса - 16. И рано или поздно мы к нему возвращаемся, так как оно является балансовым значением между стоимостью рынка и состоянием экономики. Сегодня значение Р/Е очень сильно ушло вперед от среднего значения - до отметки 41. И для его возвращения к норме есть два пути: либо падение цены (Р), либо рост прибылей компаний (Е). Думаю, первый путь более реалистичен.

Рост количества IPO.

Такого бума выхода на рынок новых компаний мы не видели с 1999 г. - как раз перед пузырем доткомов. Желание компаний как можно быстрее выпустить свои акции и продать их по рыночной цене понятно - неизвестно, когда рынок снова будет такой же дорогой. Но этот же индикатор можно считать одним из критериев эйфории, когда инвесторы, как голодные волки, ищут новые компании, чтобы успеть купить их по начальной цене. Что это за компания и какие у нее перспективы роста - уже неважно.

Инвесторы, как голодные волки, ищут новые компании, чтобы успеть купить их по начальной цене.

Рост числа мелких инвесторов.

В Беларуси нет статистики по росту числа инвесторов. Но я думаю, что существует общая тенденция для всех стран. Так, в России с начала 2020 г. счета открыли более 3,6 млн человек. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2020 г. достигло 7,5 млн человек. То есть по сути за неполный год было открыто столько же счетов, что за все время существования биржи!

Что это значит? То, что на рынок пришли люди, ничего не понимающие в рынке акций, но желающие поучаствовать в разделе пирога. «Тесла и Зум выросли с начала года на 700 и 500% соответственно! А я сижу в стороне»… Такие мысли посещают тех, кто читает об успехах компаний и отдельных инвесторов на фондовом рынке. К сожалению, эта игра заканчивается для них потерей значительной части капитала.

Что делать в текущей ситуации

Куда сегодня инвестировать, чтобы получить доход - это главный вопрос. Проценты по депозитам сейчас - сущие копейки (а мы привыкли к другим цифрам!). Банки и управляющие компании в основном предлагают вложения в такие инструменты, как: структурированные продукты (или инвестиционные облигации), доверительное управление, ПИФы и высокодоходные облигации.

Я категорически не рекомендую инвестировать свои деньги в эти продукты! По двум причинам: во-первых, они очень дорогие; во-вторых, они очень рисковые с возможностью потери до 100% капитала.

Ставка по банковскому депозиту в надежном банке - это ориентир на тот гарантированный доход, который вы можете получить сегодня с минимальным риском. Но если вас не устраивает ставка 1% по депозиту в долларах и вы хотите получить 5-6% годовых, то вам придется взять на себя определенные риски. Потому что такой доход без риска получить сегодня невозможно!

Куда инвестировать белорусскому инвестору и каким образом? Первое, что хотелось бы сказать: для белорусов сейчас держать свой капитал в ценных бумагах безопаснее, чем в депозитах или в банках. Второе: в приоритете сегодня - защита капитала, а не доход. По причинам, которые я указал выше - дорогой рынок и плохая мировая экономика.

Сегодня держать свой капитал в ценных бумагах безопаснее, чем в депозитах или в банках.

Вот примеры некоторых фондов, на мой взгляд, подходящих для инвестирования:

Защита от инфляции - фонды облигаций с защитой от инфляции

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (TIP5);

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares (VTIP).

Защита от коррекции на рынке - фонды облигаций с инвестиционными рейтингами

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VUTY);

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV);

iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF (OM3M).

Защита от инфляции и коррекции - золото

SPDR Gold Shares (GLD);

iShares Gold Trust (IAU).

Вы сами (или ваш консультант) можете найти другие похожие фонды. Но не пытайтесь себя обмануть и заменить инвестиционные облигации облигациями с «мусорным» рейтингом!

Структура инвестиций должна выглядеть сегодня приблизительно так:

Деньги - 30% (могут быть деньги в банке или фонды денежного рынка).

Облигации - 35% (см. примеры фондов выше).

Золото - 10%.

Акции - от 0 до 25%.

Я намеренно добавил акции в портфель, потому что среди читателей наверняка есть те, кто хочет рискнуть и оставить часть капитала в акциях. Лучший вариант для них - фонд глобальных акций Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (VT). Или индексный фонд акций США Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

А после коррекции на рынке рекомендую обратить также внимание на более рисковые фонды:

Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) - недооцененные акции компаний из индекса S&P500;

Global X FinTech ETF (FINX) - компании из сектора Финтех;

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) - нефтедобывающие компании.

Если же вы захотите заработать, когда рынки начнут падать, вот вам рецепт - инверсные фонды. Это как бы фонды наоборот: при падении рынков они растут:

ProShares Short S&P500 (SH) - инверсный фонд индекса S&P500. То есть, фонд растет на столько, на сколько падает индекс;

ProShares Short QQQ (PSQ) - инверсный фонд индекса Nasdaq.

Но это уже не инвестирование - это больше похоже на игру на рынке.

Как инвестировать белорусам?

Как я говорил выше, у белорусов немного вариантов. Если вы хотите инвестировать деньги, не выводя их за рубеж, наиболее оптимальный вариант - через доверительное управление в банках. Причем выбирать нужно ДУ по приказу. То есть вы сами даете банку указание - что купить в ваш портфель. Все указанные выше фонды доступны для покупки. ДУ по приказу предлагают все крупные банки: Альфабанк, Беларусбанк, Приорбанк и т.д.

Если хотите вывести деньги за рубеж и инвестировать в фонды там, самым оптимальным вариантом для белорусов являются зарубежные страховые компании. Счет и инвестиционная программа, которую вы можете открыть в страховой компании, зависит от инвестиционной суммы и сроков и целей инвестирования. Здесь с выбором вам должен помочь консультант, который будет открывать такой счет.

Резюмируя, хочу сказать, что получить большой доход можно только при инвестировании с высокими рисками. С другой стороны, если вы считаете, что 0% - это плохо, сравните его с возможным убытком, который можете получить в сегодняшней очень неопределенной ситуации. И ответьте на простой вопрос: что лучше - 0% или «минус 40%»?

Владимир САВЕНОК,

финансовый консультант, генеральный директор компании «Личный капитал».

Ссылки по теме:

Финансовые инвестиции - альтернатива господдержке?

Личный капитал: стратегия роста