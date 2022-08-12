Россия предлагает белорусам акции своих компаний. Надо ли покупать?

Отечественным инвесторам с 15 августа разрешили совершать операции с облигациями на Московской бирже. А на торгах БВФБ скоро появятся акции российских «голубых фишек». Спросили у эксперта - насколько это интересное предложение.

На фондовом рынке произошло два события, которые теоретически могут представлять интерес для инвесторов. Во-первых, Республиканский центральный депозитарий осуществил квалификацию эмиссионных ценных бумаг 14-ти крупных российских эмитентов. В список вошли: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Норильский никель», «НОВАТЭК», «Полюс», «ПИК-специализированный застройщик», «Газпром», «АЛРОСА», «Интер РАО ЕЭС», «Система», «Сбербанк России», «Банк ВТБ», «Самолет» и «Роснефть». В переводе на обычный язык это означает, что акции этих компаний скоро могут появиться в свободной продаже на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Причем, сделки будут совершаться в белорусских рублях.

Во-вторых, с 15 августа Московская биржа допустила на свои торги клиентов-нерезидентов из стран, «не являющихся недружественными», а также нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. Им предоставлена возможность совершать операции на рынке облигаций. То есть, белорусские инвесторы также получили возможность участвовать в торгах.

В этой связи возникает, как минимум, два вопроса: теоретический и практический. Первый: зачем все это надо российским компаниям? Неужели дела у них так плохи, что они готовы продавать свои ценные бумаги даже за белорусские рубли? Конечно, сейчас многие расчеты между двумя странами перешли в национальные валюты, но в основном такие операции совершаются в российских рублях. Наверное, белорусскую валюту россияне могут использовать для расчетов с нашими контрагентами, но объемы таких операций представляются настолько мизерными, что непонятно - стоит ли вообще овчинка выделки. А если взять операции на Мосбирже, то там на всех нерезидентов из «дружественных» стран до февраля 2022-го в среднем приходилось лишь около 1% оборота торговой площадки.

Второй вопрос важнее: выгодно ли белорусским инвесторам сейчас покупать российские ценные бумаги? С одной стороны, многие из готовящихся к выходу на БВФБ компаний - российские «голубые фишки», т.е. ранее наиболее доходные и устойчивые бизнесы. Семь из них входят в десятку самых популярных у частных российских инвесторов эмитентов ценных бумаг, или в «народный портфель», как его называют в России.

Но проблема в том, что этот самый «народный портфель» сейчас демонстрирует отрицательную доходность. Так, по данным «БКС Мир инвестиций», доходность этого портфеля за июль оценивалась в -2,1%, а с начала 2020-го - в -31,7%. Притом, что индекс Мосбиржи за июль прибавил 0,4%. Кроме того, все мы помним, как «Газпром» в этом году неожиданно отказался выплачивать дивиденды, что стало шоком для инвесторов и обрушило акции компании на 30%. Вероятно, от подобных рисков сейчас не застрахован никто.

Владимир САВЕНОК, финансовый консультант, генеральный директор компании «Личный капитал»:

- На мой взгляд, покупку этих акций сейчас нельзя назвать инвестированием. Скорее это чистая спекуляция. Потому что инвестирование основывается на фундаментальном анализе и оценке будущих денежных потоков. А в настоящий момент даже сами российские компании часто не могут дать прогнозы по будущей выручке и прибыли. Что уж говорить об инвесторах…

Я не рекомендую покупать эти акции инвесторам в Беларуси. По крайней мере пока. Часто такие покупки делаются от безысходности, потому что инвестировать больше просто некуда. Но я считаю, что в такой ситуации лучше обычный кэш с доходностью 0%, чем акции, которые могут принести минус 50%. Покупку акций обычно аргументируют тем, что это единственный способ защитить деньги от инфляции. И это действительно так. Но только при долгосрочном инвестировании! В нынешней непрогнозируемой ситуации на российском фондовом рынке и в экономике в принципе долгосрочное инвестирование представляется невозможным.

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