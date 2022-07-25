«Странный дефолт» по белорусским облигациям

Как и Россия, Беларусь объявила о выплате очередных сумм держателям своих евробондов в национальной валюте. Почему - не совсем понятно, так как ситуация с международными расчетами в двух странах значительно отличается.

18 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до «ограниченного дефолта» - с «С» до «RD». Это произошло после истечения 14-дневного льготного периода по выплате очередного купона по белорусским еврооблигациям 2027 г. Ранее в Беларуси объявили, что платежи по бумагам, номинированным в долларах США, будут переводиться в национальной валюте на счет в АСБ Беларусбанк, к которому может получить доступ платежный агент. «Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах. Платеж не был выполнен на первоначальных условиях и не был произведен до окончания льготного периода», - говорится в сообщении агентства.

Ситуация с «техническим дефолтом» по белорусским бондам - довольно странная, потому что условия расчетов по ним даже с учетом санкций у нас значительно отличаются от российских, где решение о выплатах инвесторам в рублях было принято еще раньше. Российская Федерация, напомним, столкнулась с полной невозможностью перечисления валюты американским инвесторам, потому что 25 мая истек срок действия Генеральной лицензии Минфина США №9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг.

Без этой лицензии Минфин России не может довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, а до американских инвесторов - даже если они номинированы в евро. Американские власти отказались продлить срок действия документа и заявили, что после 25 мая американские резиденты должны запрашивать индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга по российским суверенным бумагам.

Что касается Беларуси, то здесь ситуация несколько отличается, хотя мы располагаем только той информацией, которая была озвучена государственными органами. В частности Минфин Беларуси заявил, что проблема заключается в отказе платежных агентов работать с Беларусью. «Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch 7 июля т.г. уведомили о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента в отношении еврооблигаций Республики Беларусь. Данное решение вступает в силу в течение 60 дней. В настоящее время Министерство финансов осуществляет работу по поиску преемников указанных организаций для осуществления операций с еврооблигациями Республики Беларусь», - говорилось в сообщении Минфина. В финансовом ведомстве считают данную ситуацию форс-мажорной и препятствующей расчетам с инвесторами.

Но, в свете этого не совсем понятно, почему уже 29 июня, как утверждают в Fitch, была произведена выплата процентов по еврооблигациям 2027 года, номинированным в долларах США, в белорусских рублях. Ведь уведомление от иностранных платежных агентов поступило 7 июля, и по идее еще в течение 60 дней после этого они обязаны исполнять свои функции. Да и сумма платежа, прямо скажем, была не настолько значительной, чтобы рисковать остатками суверенных рейтингов (Беларусь должна была выплатить всего около 23 млн долларов).

Что будет с рейтингами дальше? Напомним, что ранее Агентство Moody's заявило, что считает выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте дефолтом. А вот S&P Global Ratings пока не стало обострять ситуацию и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне «CC/C», сохранив их в списке CreditWatch (на пересмотре) с «негативным» прогнозом. В S&P отмечают, что рейтинг может быть понижен до «SD» (преддефолтный уровень), если Беларусь не рассчитается с инвесторами в долларах США до завершения 30-дневной отсрочки, то есть примерно до конца июля. После истечения этого срока, вероятно, все международные агентства объявят о дефолте по нашим ценным бумагам.

Необходимо отметить, что не связанные с валютой рейтинги Беларуси сохранились на прежних уровнях. Так рейтинг страны в национальной валюте у Fitch - по прежнему «ССС», краткосрочный РДЭ - на уровне «C», а страновой потолок - на уровне «B-». S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси в национальной валюте на уровне «CCC/C».

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27, с выплатами по которому сейчас возникли проблемы, был произведен на 600 млн долл. с доходностью 7,625% годовых, и размещен в июне 2017 года. Всего в настоящее время в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 млрд долл. Последний из них состоялся в июне 2020 года, когда были размещены 5-летние евробонды на 500 млн долл. под 6,125% и 10-летние - на 750 млн долл. под 6,375%. Организаторами размещения являлись Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал». В структуре инвесторов более 50% приходилось на резидентов США.

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