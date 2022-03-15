В Беларуси приняты меры по поддержке банковской системы

Банкам разрешено не учитывать курсовые разницы и расчетную величину стандартного риска. Но при этом Нацбанк рекомендовал им приостановить выплату дивидендов акционерам.

Как сообщает Управление информации и общественных связей Нацбанка Беларуси, «в целях обеспечения устойчивого функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» c учетом продолжающегося негативного влияния внешних факторов Национальным банком приняты дополнительные временные меры, направленные на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики».

Сообщается, что до 31 декабря 2022 года банкам разрешено при классификации активов, подверженных кредитному риску, и условных обязательств, а также при формировании специальных резервов по ним не учитывать влияние курсовых разниц, возникших после 1 февраля 2022 года. При работе с должниками, в частности, при оценке достаточности у них валютных поступлений, банкам разрешено включать в расчет входящего потока российские рубли и китайские юани, независимо от основной валюты кредитной задолженности.

При расчете достаточности нормативного капитала коммерческие банки получили право снижать степень риска по кредитам, выданным ранее по ставке, превышающей расчетную величину стандартного риска, с 500 до 100%. Кроме того, ранее сообщалось, что с 1 марта Нацбанк приостановил действие расчетных величин стандартного риска. Напомним, что это инструмент, устанавливавший минимально допустимую процентную ставку по новым кредитам. Ее регулированием Нацбанк с 2019 года ограничивал риск-аппетиты банков. Очевидно, это сделано с целью расширения возможностей банков по кредитованию, хотя данная мера и несет в себе определенные риски.

Одновременно банкам рекомендовано осуществлять в 2022 году приоритетное направление прибыли за 2019-2021 годы и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, и не осуществлять выплаты дивидендов акционерам.

Ссылки по теме:

Нацбанк заявил, что банковский сектор в Беларуси сохраняет стабильность

Нацбанк: «финансовая стабильность была обеспечена»