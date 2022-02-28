Нацбанк заявил, что банковский сектор в Беларуси сохраняет стабильность

Между тем, из-за санкций некоторые белорусские кредитные организации и дочерние структуры российских банков столкнулись с трудностями. Разбираемся в новых ограничениях.

Вчера Национальный банк Республики Беларусь распространил официальный пресс-релиз, в котором постарался успокоить банки и их клиентов в связи с уже возникшими проблемами и потенциально возможными рисками, с которыми банковская система может столкнуться в ближайшей перспективе.

В документе говорится, что «банковский сектор Республики Беларусь стабильно функционирует и обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех стоящих перед ним задач в условиях усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления со стороны ряда государств. Прогнозируя различные варианты развития ситуации, Национальный банк и банки страны выработали адекватные меры реагирования на потенциальные риски. В настоящее время обеспечивается устойчивое функционирование белорусских банков, непрерывность их деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение ими в полном объеме обязательств перед вкладчиками и кредиторами. Со своей стороны Национальный банк Республики Беларусь продолжает осуществлять мониторинг складывающейся ситуации и готов принять необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности»…

В чем проблема? На фоне обострения конфликта в Украине ряд «дочек» российских банков попали под санкции, введенные против их материнских структур. Эти санкции отличаются по масштабам и последствиям, поэтому кратко объясним их содержание и основные ограничения для попавших в санкционные списки организаций.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) пострадал из-за своей материнской структуры - российского ВТБ, который сначала попал в санкционный список Великобритании с заморозкой активов в этой стране. А буквально спустя несколько часов аналогичное решение приняли США, включив ВТБ в самый жесткий санкционный список - SDN. Внесение банка в этот список означает блокировку его активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и на проведение любых транзакций с американскими контрагентами (в том числе через корсчета). Кроме того, в соответствии с законом CAATSA, принятым в 2017 году, теоретически любое взаимодействие с банком из этого списка чревато санкционным риском даже для неамериканских граждан и компаний!

На текущий момент в белорусском банке заявляют, что вводимые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. «Все счета активны и средства клиентов доступны как в офисах банка, так и в дистанционных каналах. Денежные средства по-прежнему можно использовать в полном объеме, для проведения всех операций на территории Республики Беларусь. Банк выполняет свои обязательства перед клиентами», - говорится в сообщении. Но при этом банк советует клиентам, которые находятся за рубежом, «снять наличные средства или расплачиваться картами другого банка».

В том же самом американском списке из-за включения в него госкорпорации ВЭБ.РФ оказался Банк БелВЭБ. Банк уже приостановил операции в иностранной валюте с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами в рамках договоров эквайринга, а также онлайн-кредитование корпоративных клиентов по некоторым финансовым продуктам и проинформировал клиентов, что осуществление операций по картам Visa, эмитированным банком, будет недоступно в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AliExpress, Ozon и пр.), а также с помощью Apple Pay. Кроме того, банк временно ввел ограничения на покупку иностранной валюты в интернет-банке и мобильном приложении UP.

Можно добавить, что в список SDN также включены такие российские банки, как «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк. Эту информацию советуем учитывать белорусским компаниям, работающим на российском рынке.

ОАО «Сбер Банк» повезло больше. Его материнскую структуру - российский Сбербанк - США включили в менее жесткий санкционный список под названием CAPTA. Суть в том, что американским финансовым институтам запрещается открывать или вести корреспондентские или транзитные счета для фигурантов этого списка. И, соответственно, закрыть те, что уже открыты на текущий момент. Но в отличие от режима блокирующих санкций списка SDN американские банки не могут замораживать средства Сбербанка, а должны лишь отклонять его транзакции.

Сбер Банк заявил, что в настоящее время все его системы и офисы в Беларуси работают в штатном режиме. Клиентам - физическим и юридическим лицам - доступны их средства в полном объеме, а также нет никаких ограничений на операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте, оплате товаров и услуг, переводам и операциям по пластиковым картам всех платежных систем и обмену валюты. При этом банк отмечает, что «внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов».

Альфа-Банк и вовсе, можно сказать, отделался легким испугам. Российская «Альфа» попала лишь под секторальные ограничения на привлечение американского финансирования. По сути, это означает запрет американским гражданам и компаниям приобретать евробонды банка. Как говорится: больно, но не смертельно. В белорусском Альфа-Банке по этому поводу отметили: «введенные ограничения в отношении российского Альфа-Банка не коснулись Альфа-Банка в Беларуси и никак не влияют на расчетные операции банка и его клиентов».

Кстати, под это же ограничение попал и российский Газпромбанк. Его дочерняя структура в Беларуси - Белгазпромбанк - ни о каких проблемах в работе не сообщала.

Нужно сказать, что «по касательной» проблемы попавших под санкции банков задели другие кредитные учреждения. Например, Технобанк сообщил о проблемах с расчетами по картам Visa в связи с тем, что банк-спонсор (рекомендовавший Технобанк международной платежной системе), а именно - Банк БелВЭБ - попал под санкции. В связи с этим Технобанк сейчас меняет спонсора. Кроме того, банк сообщил о том, что «в рамках заключенных договоров эквайринга будут приостановлены операции в иностранной валюте, операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь».

Напомним, что 17 февраля 2022 года Евросоюз внес изменения в санкции относительно Беларуси, в соответствии с которыми они напрямую касаются сейчас пяти белорусских банков. Это: Банк развития, Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк и Банк Дабрабыт. Для них закрыта возможность привлечения займов в ЕС сроком более 90 дней, на проведение операций с ценными бумагами со сроком обращения более 90 дней, операции по страхованию и перестрахованию.

Из последних негативных новостей можно добавить еще то, что Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях. Это касается расчетов между юридическими лицами, а также, возможно, расчетов по карточкам в белорусских рублях на территории Украины.

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