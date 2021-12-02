Ставки по новым кредитам в декабре станут выше

В Беларуси снова повысились расчетные величины стандартного риска. С начала года для юрлиц этот показатель вырос более чем на 4%.

Расчетные величины стандартного риска (РСВР) в Беларуси применяются с 1 марта 2019 года. Суть в том, что этот показатель - фактически минимально допустимая процентная ставка по новым кредитам. Ее регулированием Нацбанк пытается ограничить риск-аппетиты банков, которые порой, стараясь привлечь перспективного клиента, несколько демпингуют. В Беларуси РСВР рассчитываются, исходя из ставок по операциям шести крупнейших банков.

С 1 декабря постановлением Правления Нацбанка №349 от 24 ноября 2021 г. РСВР для новых кредитов в белорусских рублях, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) составит 15,79% (в ноябре - 15,33%). А для физлиц - 20,55% (20,29%). С начала года ставка РСВР по кредитам в корпоративном сегменте увеличилась более чем на 4%, а по кредитам для граждан - более чем на 7%.

На практике это не является жестким запретом для банков кредитовать клиентов под меньший процент. Но если банк превышает установленные регулятором ставки РВСР, то подпадает под требование увеличения объемов обязательного резервирования. Поэтому, чаще всего, банки предпочитают придерживаться расчетной величины стандартного риска. В общем, в большинстве своем с 1 декабря новые кредиты для юридических лиц в национальной валюте подорожают на 0,46%, а для физических лиц - на 0,26%.

Напомним, по итогам III квартала 2021 г. общий размер задолженности по кредитам, выданным банками юридическим лицам в национальной и иностранной валютах, составил 42 418,1 млн рублей.

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