Нацбанк: «финансовая стабильность была обеспечена»

Регулятор отчитался о результатах работы банковской системы в 2021 году и рассказал о проблемах, с которыми кредитные учреждения могут столкнуться в ближайшей перспективе.

20 января на расширенном заседании Правления Национального банка были рассмотрены основные итоги реализации денежно-кредитной политики в 2021 году и перспективы работы на 2022 год. Основной вывод: в прошлом году финансовым сектором были выполнены все ключевые показатели по безопасности и устойчивости банковской системы, обеспечена стабильность на валютном рынке, остановлен отток депозитов, бесперебойно осуществлялось кредитование экономики. При этом в экономике накапливаются определенные негативные тенденции, которые могут стать источником риска, в том числе для банков, в 2022 году.

Что касается банковской системы, то пока, по оценкам Нацбанка, у нее есть определенный «запас прочности». Так, по итогам 2021 года достаточность нормативного капитала в целом по банковскому сектору составила 17,9% при минимальном пороговом значении 12,5%. Показатель покрытия ликвидности -141,9% (норматив - 90%), доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску - 5,3% при максимальном нормативе 10%. Величина чистого стабильного фондирования по действующим банкам на 1 января 2022 г. составляла 123,8% (на 1 января 2021-го - 119,1%) при установленном минимуме не менее 100%.

Прибыль банковского сектора в 2021 г. составила 1,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 31%. Такой рост, по мнению регулятора, обусловлен в первую очередь тем, что поддержание качества кредитного портфеля позволило снизить объем средств, направляемых банками на формирование специальных резервов. При этом чистый процентный доход банков вырос лишь на 3%, а в реальном выражении и вовсе сократился. Рентабельность активов и нормативного капитала банковского сектора с начала 2021 г. увеличилась по состоянию на 1 января 2022 г. на 0,3 и 1,1 п. п. до 1,4% и 10% соответственно, что также свидетельствует о сохранении устойчивого функционирования банков.

При этом по итогам 2021 г. произошло некоторое ухудшение качества кредитного портфеля банков, о чем свидетельствует рост доли необслуживаемых активов на 0,5 п. п. до уровня в 5,3%. Нацбанк отмечает, что кредитный риск генерируется главным образом в результате кредитования юридических лиц. Еще один источник риска - высокая долларизация активов банковского сектора. По состоянию на 01.01.2022 доля активов в иностранной валюте в совокупном их объеме составила 51%. Это делает их зависимыми от резких колебаний на валютном рынке.

«В качестве основных источников риска в 2021 г. банки выделяют изменение деловой активности в экономике, ухудшение финансового положения должников и внешнеэкономические факторы. По мнению риск-менеджеров банков, на рынке заметно усложнилось привлечение долгосрочных ресурсов относительно предшествующих сложившейся эпидемиологической ситуации лет. Росло санкционное давление, что привело к сужению возможностей рефинансирования текущих и будущих обязательств перед банками-нерезидентами. Переводы из Республики Беларусь стали направляться на длительный комплаенс-контроль, а некоторые банки-нерезиденты полностью отказываются участвовать в цепочках по переводу платежей», - констатирует Национальный банк.

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