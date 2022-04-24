ЕБРР: ВВП Беларуси в 2022 году сократится на 3%

Эксперты банка спрогнозировали влияние военного конфликта в Украине на экономики соседних стран и других государств региона.

Как отмечается в исследовании Европейского банка реконструкции и развития, военные действия в Украине нанесут серьезный удар по экономикам многих стран - не только расположенных по соседству, но и находящихся далеко за пределами зоны боевых действий. Сильнее всего пострадают государства, непосредственно участвующие в вооруженном противостоянии, а также Беларусь (из-за санкций и тесной интеграции в российскую экономику). Так, в ЕБРР считают, что в этом году ВВП Украины сократится на 20%, России - на 10%, а Беларуси - на 3%.

В 2023 году ЕБРР предсказывает экономикам Беларуси и России нулевой рост, а Украине - самые высокие темпы роста в мире (+23%). Но это при условии, что перемирие в зоне конфликта произойдет не позднее, чем в течение нескольких ближайших месяцев. В этом случае в Украине начнется восстановительный период, который будет сопровождаться масштабной международной помощью. Отметим, что прогноз ЕБРР для Беларуси более «щадящий», чем в ранее опубликованном отчете Всемирного банка. Напомним, там ожидают падения ВВП в нашей стране на 6,5%.

Что касается европейско-азиатского региона в целом, где банк активно работает (он включает Восточную, Центральную и Юго-Восточную Европу, Центральную Азию, Турцию, Южное и Восточное Средиземноморье), то в исследовании говорится о существенном снижении предыдущего прогноза по росту его экономики: с 4,2 до 1,7%. А в 2023 году - рост на 5%. Это связано с тем, что участвующие в конфликте страны, а также попавшая под санкции Беларусь, поставляют на этот рынок достаточно много товаров: прежде всего, продукты питания, включая пшеницу и кукурузу, нефтехимию, природный газ, а также разнообразные металлы. Банк считает, что поставки из этих стран упадут так значительно, что для регионального рынка это будет «самым большим шоком предложения с начала 1970-х годов».

В ЕБРР отмечают, что многие страны региона уже несут большие издержки. Так, государства Центральной Азии, которые традиционно зависят от денежных переводов, получаемых из России, пострадали от резкого обвала курса российского рубля. Страны Северной Африки и Ливан отмечают значительный рост цен на пшеницу из-за сокращения ее поставок. В Центральной Европе проблемы коснулись многих предприятий, связанных взаимными поставками с украинскими контрагентами. Практически во всех соседних с зоной конфликта странах будут проблему у туроператоров и отельеров и т.д.

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