Промышленность сработала в I квартале на уровне прошлого года

Национальный статистический комитет опубликовал основные финансовые результаты по видам экономической деятельности и областям.

В I квартале 2022 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 41,1 млрд рублей. В сопоставимых ценах это 100,2% к январю-марту 2021 г. Если смотреть по видам деятельности, то горнодобывающая промышленность показала 104,9% к аналогичному периоду 2021-го, а самый главный донор отечественной промышленной статистики - обрабатывающие производства - 100,1%. Из 41,1 млрд на долю обрабатывающей промышленности в стране пришлось более 35,6 млрд произведенной продукции - это примерно 86,6%. То есть получается, что промпроизводство пока не понесло серьезных потерь, связанных с событиями в Украине и с ужесточением экономических санкций.

Любопытны данные статистики о промпроизводстве по областям. Здесь в январе-марте было два явных лидера: Гомельская область (8 934,4 млн руб., или 21,7% от общего объема промпроизводства в стране) и Минская область (соответственно 8 375,4 млн и 20,4%). Минск на 3-м месте: 5 893,8 млн руб. и 14,3%. Далее идут (в порядке убывания объемов): Витебская, гродненская и Брестская области. А замыкает условную таблицу Могилевская область (3 513,1 млн руб. и всего 8,5% в общем объеме промышленного производства в стране).

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