Беларусь значительно увеличила экспорт транспортных услуг

В I полугодии 2021 г. он вырос на 19% и превысил 2 млрд долларов.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко доложил Александру Лукашенко о ситуации с экспортом транспортных услуг.

- За первое полугодие экспорт транспортных услуг вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2 млрд долларов, - сообщил министр. - По году мы ориентируемся где-то в районе 4 млрд. Почти половина (44,5%) всех услуг по стране - транспортные услуги.

По данным Минтранса, улучшились также все финансовые показатели в отрасли: выручка увеличилась на 20,3%, рентабельность продаж - на 1,7%. При этом затраты на производство и реализацию продукции снизились на 2%.

Как известно, 4 августа 2021 г. на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь опубликована Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, которая, в частности, предусматривает ускоренное развитие сферы услуг, и в том числе транспортного комплекса.

Согласно Программе в предстоящую пятилетку планируется завершить работы по возведению транспортно-логистической инфраструктуры в индустриальном парке «Великий камень» и особой экономической зоне «Бремино-Орша». Предусматривается возведение и реконструкция не менее 500 км республиканских дорог, 24 мостов и путепроводов, а также ремонт не менее 7 тыс. км местных дорог. Все это должно увеличить плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием до 364,5 км в расчете на 1000 кв. км территории страны.

Из самых масштабных проектов на 2021-2025 гг. - реконструкция автомобильных дорог:

- М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки);

- М-3 Минск - Витебск, М-7/Е28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог);

- М-10 граница Российской Федерации - Гомель – Кобрин;

- Р-46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи);

- М-8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута);

- участок дороги от Витебска до Орши;

- Р-53 Слобода - Новосады;

- строительство обходов г. Витебска, г.п. Мир, г. Могилева и г. Полоцка.

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